Сводка за сутки: водитель Volvo сбил 11-летнего велосипедиста, водитель BMW спровоцировал серьезную аварию и скрылся с места ДТП

В 18:06 в Таллинне на Ыйсмяэ теэ, по предварительным данным, автомобиль Volvo V90, которым управлял 45-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулся с велосипедистом, 11-летним мальчиком. Велосипедиста доставили в больницу.

В 22:12 в волости Раэ на 12-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, по предварительным данным, автомобиль BMW 530D врезался в двигавшийся впереди грузовик Iveco, за рулем которого находился 45-летний мужчина. В результате столкновения оба автомобиля отбросило с дороги вправо в кювет. После ДТП водитель BMW скрылся с места происшествия. Пассажира BMW пришлось вырезать из машины с помощью спасателей. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. В ходе ДТП пострадал один человек, который был доставлен в больницу.