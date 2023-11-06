Cборная Латвии по регби не полетела на матч ЧЕ из-за нехватки денег

4 ноября сборная Латвии по регби-15 должна была сыграть гостевой матч дивизиона конференций ЧЕ против сборной Андорры. Однако по финансовым причинам поездка не состоялась. Для проведения выездного матча в Андорре латвийской сборной необходимо было около 20 000 евро, и этих средств у федерации не нашлось.

„Я встречался и с Европейской федерацией регби, и с руководством Федерации Андорры, но мы не смогли найти общего решения и вариантов переноса этой игры. Нас ждет техническое поражение“, - сообщил президент Латвийской федерации регби Карлис Вентс.

В дивизионе конференций чемпионата Европы по регби 17 сборных разделены на четыре группы. Лучшие команды сыграют в плей-офф за выход рангом выше - дивизион Трофи (6 команд). В высшем дивизионе ЧЕ играют восемь сборных.

В стартовом матче дивизиона конференций сезона-23/24 регбисты Латвии победили сборную Финляндии (39:17).

Следующие два матча турнира Латвия проведет дома - 11 ноября в Елгаве примет Норвегию, а 20 апреля следующего года сыграет против Дании.

Если Латвия убедительно переиграет скандинавов и дополнительно получит бонусные очки, то даже несмотря на техническое поражение от Андорры, у нее сохранятся шансы на первое место в группе А.

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