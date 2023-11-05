Тренер „Левадии“ о шансах на чемпионство после победы в дерби: от нас уже ничего не зависит, но сейчас мы счастливы

„Я очень счастлив! Мы выиграли в такой ситуации: это потрясающее чувство“, — сказал Торрес после игры для Soccernet. „Я очень горжусь своими игроками, они всегда верят до конца и делают очень хорошую работу. Игра с „Флорой“ - это все-таки дерби - всегда приятно побеждать“.

Если бы „Флоре“ удалось сыграть хотя бы вничью, то они бы в 15-й раз стали чемпионами Эстонии. Однако гол Бурамы Фомбы на 90+5-й минуте оставляет „Левадию“ в игре. В последнем туре „Левадии“ необходимо обыграть „Пайде“ и надеяться, что „Нымме Калью“ сможет сыграть вничью с „Флорой“.

„От нас уже ничего не зависит [в борьбе за титул], но сегодня мы очень счастливы“, — сказал Торрес. „Мы празднуем победу, хотя выиграть титул по-прежнему сложно. Обыграет ли „Флора“ „Калью“ или нет - я не знаю. В футболе нужно жить одним днем. Победа в дерби важна для каждого клуба“.

Торрес надеется, что надежды „Калью“ на четвертое место станет для них дополнительным стимулом в игре против „Флоры“. „Клуб Калью тоже должен побеждать, и для них это важно, но мы не можем слишком много об этом думать“, — подчеркнул он. „Мы должны сосредоточиться на своих собственных делах. Я уверен, что мои игроки справятся со своей задачей. „Флора“ - очень сложный соперник для всех, но мы надеемся, что в этом году трофей все же будет нашим“.

Из четырех матчей таллиннского дерби, проведенных в этом сезоне, два закончились победой „Левадии“ и два - ничьей, а „Флора“ не одержала ни одной победы. „Думаю, в этом году мы сравнялись с Флорой“, — сказал главный тренер „Левадии“. „Оба клуба показали высокий уровень и хорошую игру. Чем красивее игра, тем лучше для болельщиков и всего чемпионата“.

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