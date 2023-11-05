Власти Украины сообщили о гибели 510 и ранении 1143 детей с начала войны

Больше всего пострадавших детей в Донецкой области — 492 ребенка. Следом идут Харьковская область, где пострадали 304 ребенка, а также Херсонская (132) и Киевская (129).

„Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по установлению [число пострадавших] в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях“, — заявили в ведомстве.

В июле Офис генпрокурора Украины сообщал о гибели 494 детей с начала войны. Еще 1051 ребенок получил травмы и увечия. По данным прокуратуры, больше всего детей пострадало в Донецкой (472), Харьковской (297), Киевской (129), Херсонской (115), Запорожской (91), Николаевской (89), Днепропетровской (83), Черниговской (71) и Луганской (67) областях.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила гибель более 9000 мирных жителей, в том числе более 500 детей с начала войны.

По данным СК РФ, с 2014 года в Донбассе погибли 130 детей, еще 440 получили травмы.