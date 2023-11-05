Чемпион Европы по биатлону выстрелил себе в живот и находится в медикаментозной коме

Анева нашли с огнестрельным ранением у плотины „Дренов долл“ недалеко от болгарского города Кюстендил. Экс-биатлонист сам выстрелил себе в живот, сообщает издание Dnes.dir.bg.

Чемпион континента доставили в больницу, где его ввели в медикаментозную кому. Его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.

По данным полиции, Анев тяжело ранил себя из собственного зарегистрированного пистолета. С 2021 года Красимир служит в армии инструктором и занимается физической подготовкой военнослужащих ВВС Болгарии.

Пока не известно, был ли это несчастный случай или попытка самоубийства. Однако есть тревожный сигнал в Facebook. В последнем сообщении Анев опубликовал цитату болгарского писателя Павла Вежинова „Любая измена начинается с доверия“ и добавил „Абсолютная правда“. Несколько лет назад спортсмен расстался с женой.

В 2019 году Анев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в индивидуальной гонке. Четыре раза становился бронзовым и серебряным призером континентальных первенств.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .