Войска РФ нанесли удар по украинским военным во время церемонии награждения. Погибли более 20 человек

Накануне украинские СМИ писали, что российская ракета ударила по военнослужащим ВСУ во время церемонии награждения в честь Дня артиллерии в одном из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области. Источник „Украинской правды“ в МВД подтвердил эту информацию. По его словам, в результате удара могли погибнуть более 20 военных.