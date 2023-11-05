Войска РФ нанесли удар по украинским военным во время церемонии награждения. Погибли более 20 человек
Российская войска 3 ноября нанесли удар ракетой „Искандер-М“ по украинским военным из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщает пресс-служба ВСУ. В ведомстве не привели подробностей произошедшего, отметив лишь, что в результате удара есть раненые и погибшие, передает „Медуза“.
Накануне украинские СМИ писали, что российская ракета ударила по военнослужащим ВСУ во время церемонии награждения в честь Дня артиллерии в одном из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области. Источник „Украинской правды“ в МВД подтвердил эту информацию. По его словам, в результате удара могли погибнуть более 20 военных.
В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров поручил провести тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего, а также выразил соболезнования семьям погибших.
128-я отдельная горно-штурмовая бригада из Закарпатской области — 5 ноября глава области Виктор Мыкыта объявил трехдневный траур по погибшим.
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