СЕЙЧАС | Чемпионство „Флоры“ под вопросом. „Левадия“ вышла вперед (1:0)

Игра началась неторопливо, половина первого тайма прошла без особых моментов. Первый опасный момент возник у ворот „Флоры“ на 19-й минуте. Мощный прессинг „Левадии“ заканчился очень хорошим ударом Леписту, но растяжка Грюнвальда спасала „Флору“. На 34-й минуте Айнсалу отдал блестящую передачу за спину защитника на Ларсена, который прострелил в штрафную и Молло Бессала с нескольких метров переправил мяч в ворота.

До матча:

Перед предпоследним туром у „Флоры“ 78 очков, которые позволяют действующему чемпиону Эстонии занимать в турнирной таблице первое место. Однако долгое время в чемпионате лидировала именно „Левадия“, но две подряд неудачи - поражение от „Нымме Калью“ (3:4) и скандальная ничья с „Вапрусом“ (0:0) - отправили клуб на второе место. Теперь разрыв между командами состовляет пять очков, и если „Левадия“ не сможет выиграть на „Спортлэнд Арене“, то последний тур превратиться в формальность.

Турнирная таблица:

В первом таллиннском дерби нынешнего сезона „Левадия“ выиграла со счетом 2:0, а в конце июня и начале сентября оба матча завершились ничьей. Победа „Левадии“ сократит отставание до двух очков, и чемпион Эстонии определится в последнем туре.

„Мы обязаны показать хорошую игру. Не просто выиграть, а показать, что мы за команда!“, — сказал главный тренер „Левадии“ Курро Торрес в преддверии матча.

„Команды знают друг друга и знают игроков. Поэтому иногда важно не индивидуальное мастерство, а стандарт. В тактическом плане не всегда легко удивить друг друга. Все зависит от того, кто лучше умеет играть в свою игру“, - сказал главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн.

Если у „Левадии“ нет травмированных игроков, то участие нескольких игроков в составе „Флоры“ находится под вопросом. В линии защиты у действующего чемпиона много отсутствующих, а также игру пропустят травмированный Константин Васильев и дисквалифицированный Рауно Аллику.

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