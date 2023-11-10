АВТОНАЛОГ | Сколько придется платить? Примеры расчетов

Второй компонент будет зависеть от выбросов CO2. Его будут добавлять к налогу на легковые автомобили начиная с определенных предельных значений.

Основа налога для транспортных средств и фургонов – базовая часть, которая для всех автомобилей одной категории одинакова.

Еще один момент: с увеличением возраста автомобиля размер автоналога будет уменьшаться.

„Отменяя регистрационный сбор за сделки внутри Эстонии, мы надеемся мотивировать людей отказаться от своих старых и более загрязняющих окружающую среду транспортных средств. Каждый, кто захочет обменять его на чуть более новое и более экологичное, в будущем сможет это сделать без сопутствующих затрат на регистрационный сбор, – сказал министр финансов. – При покупке новых автомобилей регистрационный сбор будет формироваться таким образом, что размер платы будет резко расти начиная с определенного показателя СО2 и массы“.

По словам Вырклаэва, по сравнению с первоначальной идеей есть одно большое и важное изменение: регистрационный сбор придется платить только при первой регистрации транспортного средства в Эстонии.

Он добавил, что в первую очередь это будет касаться регистрационного налога, а в случае годового налога рост будет более плавным.

„Логика тут простая: чем больше воздействие транспортного средства на окружающую среду, чем выше производимый им уровень загрязнения и чем оно тяжелее, тем выше будет и налог“, – пояснил министр финансов Март Вырклаэв.

По его словам, размер налога на механические транспортные средства будет зависеть от влияния транспортного средства на окружающую среду.

Март Вырклаэв подчеркивает: „По выбросам CO2 автомобильный парк Эстонии является почти самым загрязняющим окружающую среду в Европе, и уровень автомобилизации имеет тенденцию роста. Поэтому при разработке концепции нового налога приоритетом стали ограничение автомобилизации, повышение уровня экологичной мобильности и подталкивание людей к использованию более экологичных транспортных средств“.

Третий компонент будет зависеть от массы автомобиля – его тоже будут добавлять, если автомобиль весит более 2000 кг (за каждый дополнительный

кг – 4 евро).

В отношении фургонов компонент массы добавлять не будут.

Если показатель уровня выбросов CO2 отсутствует, то его будут рассчитывать по замещающей формуле, которая состоит из базовой части, компонента, основанного на рабочем объеме двигателя, компонента, основанного на мощности двигателя, и в случае более тяжелых транспортных средств также компонента массы. В замещающей формуле для фургонов компонент массы отсутствует.

Для электрических транспортных средств будут применять только базовую часть, а в случае более тяжелых транспортных средств – компонент массы.

Только годовым налогом будут облагаться мотоциклы, квадроциклы ATV и UTV. Налоговые ставки будут дифференцированы согласно рабочему объему двигателя.

Регистрационный сбор будет взимать Департамент транспорта, и платить его нужно будет при первой регистрации механического транспортного средства в Дорожном регистре Эстонии.

Налог на механические транспортные средства начнет действовать с начала 2025 года. Годовой налог на транспортное средство нужно будет платить одной частью к 1 октября.

Внимание! Если у вас машина – с приостановленной регистрацией, то налог с вас начнут взимать на год позже, то есть с 2026 года. Министерство дало жителям Эстонии отсрочку, чтобы у людей было достаточно времени для удаления из регистра так называемых фантомных транспортных средств и автохлама. Необходимые для этого решения предложит Министерство климата.

Три вопроса Министерству финансов

1. Если человек не нашел свой автомобиль в таблице, где ему можно подсчитать, сколько он будет платить в год?

Минфин свой калькулятор не делал, но можно воспользоваться этим.

2. Как министр финансов Март Вырклаэв прокомментирует критику директора Amserv, который сказал, что автоналог в таком виде резко снизит продажи гибридных автомобилей, покольку они станут невыгодными?

По нашим оценкам, автоналог не сделает покупку гибридных автомобилей менее выгодной, чем обычных. В их случае выбросы CO2 настолько малы, что зависящий от них компонент не добавится. А дополнительный компонент, зависящий от их массы, все же будет меньше, чем та сумма, которую владелец автомобиля выиграет из-за отсутствия компонента, зависящего от CO2.

3. В калькуляторе расчета автоналога я вижу аббревиатуры NEDC и WLTP. Какую лучше выбрать?

За ними кроются разные методики расчета выбросов CO2. NEDC – более старая методика, и от нее уже отказались. С 2017 года в Эстонии и с 2019 года – во всем ЕС стали использовать международный стандарт WLTP. Однако NEDC осталась в калькуляторе, потому что у многих более старых автоомобилей в регистре – показатель выбросов, рассчитанный именно по этой методике. Но в будущем будет правильнее все перевести на методику WLTP. Если у вас есть данные NEDC, то чтобы узнать, сколько это будет по методике WLTP, нужно имеющиеся показатели NEDC умножить на 1,24 (для грузовиков и микроавтобусов – на 1,39