ВСУ ударили ракетами по заводу „Залив“ в Керчи и повредили российский корабль. Что известно

До этого назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов утверждал, что силы ПВО сбили в районе Керчи несколько ракет. В его посте в телеграме было сказано, что „часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков“, пострадавших при этом не было.

Одновременно в соцсетях начали появляться видео, на которых были видны пролетающие в направлении завода ракеты и сильный пожар.

После 24:00 по московскому времени Минобороны РФ заявило, что удар по заводу был нанесен 15-ю ракетами, 13 из которых были сбиты.

Некоторые украинские источники утверждают, что на самом деле число ракет было гораздо меньше. По сведениям украинских военных репортеров Юрия Бутусова и Андрея Цаплиенко, две ракеты были сбиты, а еще две попали в цель.

„В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе“, — сказано в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

О том, какой именно корабль пострадал, не сообщается.

Что говорит Украина

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что удар по заводу „Залив“ нанесла украинская тактическая авиация.

По его данным, которые не подтверждены независимыми источниками, в этот момент там находился „один из самых современных кораблей ЧФ РФ — носитель крылатых ракет „Калибр““.

Олещук намекнул, что для удара ВСУ применили крылатые ракеты SCALP (французский вариант британских ракет Storm Shadow), которые запускаются с украинских военных самолетов.

„Молодцы, как SCALРелем прошлись!“ — написал Олещук в своем телеграме.

„Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за „Москвой““, — пишет он — и отмечает, что украинские военные „ждут официального подтверждения результатов“ удара.

До этого телеграм-канал Центра Стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что „Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода „Залив“ во временно оккупированном Крыму“.