Автомобиль насмерть сбил мужчину

В субботу в 19:29 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Тартумаа в деревне Кардла, на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. По первоначальным данным, двигавшийся по проезжей части мужчина был сбит автомобилем и скончался на месте происшествия.