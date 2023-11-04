04.11.2023, 20:46
Автомобиль насмерть сбил мужчину(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Все более точные обстоятельства происшествия выясняются.
В субботу в 19:29 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Тартумаа в деревне Кардла, на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. По первоначальным данным, двигавшийся по проезжей части мужчина был сбит автомобилем и скончался на месте происшествия.
Движение на шоссе в сторону Таллинна нарушено.
Будет дополнено.
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