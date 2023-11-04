ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (619-й день) | Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепропетровской и Полтавской областям. Погибла мирная жительница

Российские военные нанесли ракетный удар по Днепропетровской и Полтавской области крылатыми и баллистическими ракетами, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Украинские силы ПВО сбили три крылатые ракеты „Искандер-К“ в Днепропетровской области. О том, что ПВО сбили баллистические ракеты, в Воздушных силах ВСУ не сообщали. По предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Погибла мирная жительница, еще несколько человек, в том числе два ребенка, пострадали. В Днепропетровской области области есть попадание в инфраструктурный объект, рассказал руководитель администрации региона Сергей Лысак. Мониторинговые паблики сообщали о баллистических ракетах в регионе.

Центр Херсона попал под обстрел, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. По его словам, российские войска нанесли удар возле продуктового магазина около 19:00. По предварительной информации, погиб мужчина, одна женщина ранена, ее госпитализировали.

Российские силы ПВО отразили удар со стороны Украины по Мелитополю, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы. Кроме того, утверждается, что ПВО сбила три ракеты Storm Shadow, которые ВСУ запустили по Бердянску. Ранее о взрывах в Мелитополе и Бердянске сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Средства ПВО сбили ракеты в районе судостроительного завода „Залив“ имени Бутомы в Керчи, сообщил глава аннексированного РФ Крыма Сергей Аксенов. По его данным, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Люди не пострадали. Телеграм-каналы Керчи сообщили, что в городе сработала ПВО. Российские и украинские СМИ со ссылкой на местных жителей писали о звуках взрывов. Утверждалось, что целью атаки был Крымский мост. В свою очередь, украинские телеграм-каналы сообщали, что в районе судостроительного завода „Залив“ в Керчи видно задымление. Во время обстрела Керчи в Севастополе также объявили воздушную тревогу. Глава аннексированного города Михаил Развожаев заявил, что в Севастопольской бухте виден дым — „военные используют табельные средства маскировки“. В Минобороны России сообщения об атаке не комментировали. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили об успешных ударах по заводу „Залив“ в Керчи. Было ли что-то повреждено, ведомство не сообщило.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, комментируя интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist. Зеленский также сообщил, что страны Запада не давят на него, вынуждая начать переговоры с Россией. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

Официальные лица из США и Европы начали обсуждать с украинским правительством возможные мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники среди действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений. По словам собеседников журналистов, разговоры касались общих деталей того, от чего Киеву, вероятно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.