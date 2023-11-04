СЕЙЧАС на DELFI TV | Лидер эстоно-латвийской баскетбольной лиги играет с пярнуским „Садам“

Ассистент главного тренера „Садам“ Мартин Мюйрсепп: „Субботний соперник в первых играх сезона, за небольшим исключением, показал очень агрессивный и качественный баскетбол. Против такой команды нам нужно суметь избежать спада, который преследовал нас в обороне и нападении в последних играх. „Крамо“ обязательно накажет нас в такие моменты. В составе „Калев/Крамо“ все игроки способны забросить, но на данный момент выделил бы Ковлиар и Кирвес. Первый – игрок лидерского типа, который любит принимать решения в трудные моменты. Кирвеса и его бесконечный боевой дух мы уже хорошо знаем по игре за Садам“.