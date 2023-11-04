ФОТО | Лучшая российская теннисистка отдыхает в Таллинне со своей эстонской девушкой

Забияко, представлявшая в начале своей карьеры Эстонию, с 2014 года представляла Россию. Спустя четыре года вместе с партнером Александром Энбертом она завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх. В том же году они завоевали бронзу на чемпионате Европы в Москве и бронзу на чемпионате мира 2019 года.