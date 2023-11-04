Теннис
04.11.2023, 12:43

ФОТО | Лучшая российская теннисистка отдыхает в Таллинне со своей эстонской девушкой

 
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
ФОТО: AFP | Scanpix

Ведущая российская теннисистка Дарья Касаткина, которая находится в отношениях с фигуристкой из Эстонии Натальей Забияко, в настоящее время проводит время в Таллинне.

Забияко, представлявшая в начале своей карьеры Эстонию, с 2014 года представляла Россию. Спустя четыре года вместе с партнером Александром Энбертом она завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх. В том же году они завоевали бронзу на чемпионате Европы в Москве и бронзу на чемпионате мира 2019 года.

В настоящее время Касаткина занимает 17-е место в рейтинге WTA.

По постам в Instagram Касаткиной и Забияко, завершивших сезон, видно, что они находятся в Таллинне.

Дарья Касаткина

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