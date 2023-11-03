Женская команда Эстонии по керлингу стартовала с победы на домашнем этапе Кубка мира

Женская сборная команда Эстонии в составе МариеКалдвеэ (капитан), Лийзы Турманн, Керли Лайдсалу, Эрики Тувике и Хейли Гроссманн сегодня одержала первую победу в своей группе, обыграв со счетом 6:5 команду из Венгрии. Вечером наши девушки сыграют еще с командой из Латвии, а завтра эстонки встретятся с командами из Украины, Польши и Австрии.

Команда Эстонии под руководством тренера Томи Рантамяки постарается на домашнем турнирепоказать достойный результат и с хорошим настроем отправиться на чемпионат Европы по керлингу, который стартует 18 ноября в шотландском городе Абердин. Наша команда будет играть в сильнейшей группе „А“. Цель – попасть в восьмерку лучших, чтобы получить путевку на чемпионат мира, где в свою очередь заработать очки для попадания на Олимпийские игры.

Главным конкурентом женской сборной Эстонии на таллиннском этапе Кубка мира является представительная женская сборная Турции, которая также на ЧЕ будет играть в сильнейшей группе. На предыдущем ЧЭ команда Турции заняла шестое место.

Турнир WCT Tallinn Ladies Challenger 2023 с призовым фондом 3000 евро проходит в Ледовом холле „Тондираба“ и его победители определятся в воскресенье.

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