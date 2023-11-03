ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (618-й день) | Кулеба: Киев не ведет с Москвой переговоры „за закрытыми дверьми“

Украинский генштаб в утренней сводке пишет, что в ночь на пятницу российская армия запустила по Украине 38 беспилотников-камикадзе и одну авиационную крылатую ракету Х-59. Сбиты были, как утверждает генштаб, ракета и 24 „шахеда“. О последствиях попаданий 14 остальных „шахедов“ генштаб не сообщает. „Информация относительно последствий этой террористический атаки сейчас уточняется“, — говорится в сводке.

В Основянском районе Харькова, по данным прокуратуры, зафиксировали попадание трех беспилотников. Повреждены жилые дома, гаражи, автомобили. Частично разрушено учебное заведение. Помимо Харьковщины, беспилотники били, в частности, по Одесской и Львовской областям.

Генштаб в утренней сводке сообщает, что противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но все атаки „были безуспешными“. В то же время военный обозреватель Юрий Бутусов пишет, что по состоянию на вчерашний вечер „сложилась критическая обстановка и возникла реальная угроза потерять город“. По его информации, вчера российские войска пересекли железную дорогу под Степным и начали штурм уже на окраинах этого села к северу от Авдеевки.

Басманный суд Москвы заочно приговорил акциониста и участника Pussy Riot Петра Верзилова к восьми с половиной годам колонии по делу о „военных фейках“, передает „Медиазона“ (и Верзилов, и издание находятся в реестре „иноагентов“). Гособвинитель просил назначить Верзилову девять лет колонии.

Бывший издатель „Медиазоны“ обвинялся в распространении „фейков“ о российской армии по мотивам политической ненависти (п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для дела стали два твита и два поста в инстаграме с рассказом об убийствах мирных жителей украинской Бучи.Верзилов с 2020 года находится за пределами России.

Институт изучения войны (ISW) в своей сводке первым делом обращает внимание на сообщения о возможной атаке украинских сил на штаб российской группировки войск „Днепр“ в Херсонской области.