ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (618-й день) | Кулеба: Киев не ведет с Москвой переговоры „за закрытыми дверьми“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Украинский генштаб в утренней сводке пишет, что в ночь на пятницу российская армия запустила по Украине 38 беспилотников-камикадзе и одну авиационную крылатую ракету Х-59. Сбиты были, как утверждает генштаб, ракета и 24 „шахеда“. О последствиях попаданий 14 остальных „шахедов“ генштаб не сообщает. „Информация относительно последствий этой террористический атаки сейчас уточняется“, — говорится в сводке.
В Основянском районе Харькова, по данным прокуратуры, зафиксировали попадание трех беспилотников. Повреждены жилые дома, гаражи, автомобили. Частично разрушено учебное заведение. Помимо Харьковщины, беспилотники били, в частности, по Одесской и Львовской областям.
Генштаб в утренней сводке сообщает, что противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но все атаки „были безуспешными“. В то же время военный обозреватель Юрий Бутусов пишет, что по состоянию на вчерашний вечер „сложилась критическая обстановка и возникла реальная угроза потерять город“. По его информации, вчера российские войска пересекли железную дорогу под Степным и начали штурм уже на окраинах этого села к северу от Авдеевки.
Басманный суд Москвы заочно приговорил акциониста и участника Pussy Riot Петра Верзилова к восьми с половиной годам колонии по делу о „военных фейках“, передает „Медиазона“ (и Верзилов, и издание находятся в реестре „иноагентов“). Гособвинитель просил назначить Верзилову девять лет колонии.
Бывший издатель „Медиазоны“ обвинялся в распространении „фейков“ о российской армии по мотивам политической ненависти (п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для дела стали два твита и два поста в инстаграме с рассказом об убийствах мирных жителей украинской Бучи.Верзилов с 2020 года находится за пределами России.
Институт изучения войны (ISW) в своей сводке первым делом обращает внимание на сообщения о возможной атаке украинских сил на штаб российской группировки войск „Днепр“ в Херсонской области.
Ссылаясь на российские источники ISW пишет, что 1 ноября ВСУ выпустили крылатые ракеты Stormshadow и противокорабельные ракеты „Нептун“ по Стрелковому в Херсонской области, а российской ПВО удалось перехватить только половину этих ракет. Генерал-полковник Михаил Теплинский, недавно назначенный командующим российской группировкой войск „Днепр“, действующей на Херсонском направлении, по предварительным данным, не пострадал.
Помимо этого, отмечает ISW, за последнее время украинские войска продвинулись в районе Бахмута и 2 ноября продолжили наступательные операции на западе Запорожской области. Кадры, опубликованные 1 ноября, показывают, что украинские войска продвинулись дальше к северо-востоку от железнодорожной линии в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Город Шебекино в Белгородской области вновь подвергся обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один снаряд „неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия“. В результате обстрела пострадали три человека, написал Гладков.
В результате обстрела села в Запорожской области пострадали одиннадцать человек. Об этом сообщил Камышевский поселковый совет Запорожской области. Как говорится в сообщении, сегодня в 10 утра российские военные нанесли ракетный удар по поселку Заречное. В результате ранения разной степени тяжести получили одиннадцать мирных жителей. Также повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, несколько из них разрушены.
„Санкции создают дополнительные проблемы. Но мы адаптировались, научились хеджировать риски. И любая крупная российская компания в любой сфере прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий. Это приносит проблемы, но мы научились их преодолевать“, — заявил Дмитрий Песков, комментируя новый пакет санкций Вашингтона.
2 ноября США включили в санкционный список 30 физических лиц и почти 200 юридических лиц. Среди прочих, под санкции попала „СПБ Биржа“, после чего торги иностранными бумагами на крупнейшей торговой площадке РФ приостановили.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ведет с Москвой переговоры „за закрытыми дверьми“. Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF, его слова приводит Deutsche Welle. „Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, нет смысла вести никакие переговоры“, — заявил Кулеба.
Брифинг Минобороны РФ. Главное за неделю
С 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины.
В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиатехники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников.
Российские войска за неделю отразили на купянском направлении 24 атаки ВСУ, на краснолиманском — две, на донецком — шесть, на южно-донецком— четыре, на запорожском направлении — восемь атак.
На Херсонском направлении в результате огневых налетов артиллерии, упреждающих действий российских войск, сорваны попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра.
Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов и военной техники ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8.
В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих, только за 1 ноября — 15 человек.
Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ. Новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины стал Сергей Лупанчук. Соответсвующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает „Украинская правда“. Другим указом Зеленский освободил Виктора Хоренко от должности командующего Сил спецопераций ВСУ.
Журналисты „Медиазоны“ и „Русской службы Би-би-си“ совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 35 780 российских военных, которые погибли в ходе полномасштабной войны в Украине. Согласно подсчетам журналистов, больше всего погибших среди завербованных заключенных (6 691 человек с начала войны) и мобилизованных (4 232 человека).
„Битва под Авдеевкой, которую называют „вторым Бахмутом“, пока не оказывает значительного влияния на наш подсчет. Мы находим некрологи погибших на этом направлении — это штурмовая и мотострелковая пехота — но числу погибших Бахмут пока что сильно впереди“, — пишет „Медиазона“.
По предварительным данным, семь человек погибли, еще семеро ранены в результате удара по зданию соцфонда в поселке Чаплинка в аннексированной РФ части Херсонской области, утверждает „сенатор от региона“ Константин Басюк.
США официально объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 425 миллионов долларов. Как сообщает Министерство обороны США, Киеву отправят оружие из запасов Пентагона на сумму до 125 миллионов долларов. В пакет, среди прочего, войдут дополнительные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS. Еще 300 миллионов долларов выделят из средств Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).