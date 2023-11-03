Погром в аэропорту Махачкалы: СКР нашел 20 подозреваемых, а Путин пожаловался на „свинство заокеанских деятелей“

„То, что произошло, то произошло. А реакция духовенства была быстрой, убедительной. Тем более для Дагестана, для любимого мной Дагестана, это не какая-то тенденция главная, а событие, на которое надо обратить внимание, и в соответствии с российскими законами отреагировать на это. И мы это сделаем“, — заявил Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России в канун одного из российских государственных праздников — Дня народного единства.

Он снова напрямую обвинил в массовых беспорядках Запад: „Удивляет позиция заокеанских деятелей — поддерживают Израиль, а у нас пытаются организовывать еврейские погромы, просто свинство“.

Это транслировали в пятницу российские телеканалы.

В начале недели Путин заявлял, что беспорядки в Махачкале „были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб“.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября: толпа ворвалась в здание терминала и на летное поле в поисках „беженцев из Израиля“. Тем же вечером там приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Автобусы, перевозившие людей из самолетов до здания аэропорта, закидывали камнями, у пассажиров смотрели паспорта и требовали доказать, что они не евреи. Пассажиров с израильскими паспортами пришлось эвакуировать на военных вертолетах.

Следственный комитет РФ в пятницу сообщил, что опрошены десятки людей, „присутствовавших на территории аэропорта Уйташ во время массовых беспорядков“. В результате установлено 20 активных участников.

По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный ворвавшимися аэропорту, составляет сотни миллионов рублей, добавили в СК. За участие в массовых беспорядках по закону грозит от трех до восьми лет тюрьмы, а за организацию срок намного больше — до 15 лет, напомнило ведомство.

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