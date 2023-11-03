ПОДКАСТ | Жительница Таллинна о свиданиях с девушками: „В лесбийском сексе желательна контрацепция, но ею почти никто не пользуется“
В третьем выпуске подкаста „Поехали ко мне“ ведущие беседовали с открытой лесбиянкой Наташей об особенностях эстонского женского дейтинга. В выпуске обсуждается секс на одну ночь, приложения для свиданий, типажи девушек, которые ищут отношений с девушками, а также то, почему о контрацепции и безопасности в лесбийском сексе говорится так мало.
„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.
Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста - журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.
За выпусками следите на странице RusDelfi, а также в социальных сетях.
Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.