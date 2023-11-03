Подкасты
03.11.2023, 20:00

ПОДКАСТ | Жительница Таллинна о свиданиях с девушками: „В лесбийском сексе желательна контрацепция, но ею почти никто не пользуется“

 
Однополые женские отношения. Иллюстративное изображение
Однополые женские отношения. Иллюстративное изображение
ФОТО: Liisi Viskus | Delfi Meedia

В третьем выпуске подкаста „Поехали ко мне“ ведущие беседовали с открытой лесбиянкой Наташей об особенностях эстонского женского дейтинга. В выпуске обсуждается секс на одну ночь, приложения для свиданий, типажи девушек, которые ищут отношений с девушками, а также то, почему о контрацепции и безопасности в лесбийском сексе говорится так мало.

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Тайм-коды:

  • 0:50 Как часто Наташа ходит на свидания? Чаще с парнями или девушками?

  • 1:46 Всегда ли свидания заканчиваются сексом?

  • 2:47 В каких приложениях обычно знакомятся девушки?

  • 5:05 Случались ли серьезные отношения после встреч с людьми из приложений?

  • 5:30 „Мы с моим мужем познакомились в „Тиндере“

  • 7:30 Лесбиянки в приложениях для знакомств делятся на три типа

  • 10:00 Картинка в интернете часто отличается от реальности

  • 10:45 Маша о своих свиданиях из „Тиндера“

  • 11:30 Есть ли в лесбийских парах какие-то ожидания относительно того, кто должен начинать диалог и проявлять инициативу

  • 12:45 Наташа предпочитает сама проявлять инициативу или больше любит, когда за ней ухаживают?

  • 13:25 Как часто она знакомится оффлайн? В каких местах можно девушке познакомиться с девушкой?

  • 14:00 „Я могу подойти и познакомиться на улице“

  • 15:15 Случай знакомства оффлайн

  • 17:10 „В этом возрасте гормоны зашкаливают“

  • 17:50 Используют ли девушки при знакомстве с девушками в интернете „подкаты“?

  • 18:30 Комплименты в интернете, которые точно будут приятны

  • 19:00 Маша о том, почему в „Тиндере“ она чаще отдавала предпочтение девушкам, чем парням

  • 19:45 Памятки для парней по составлению анкет в „Тиндере“

  • 20:50 Что больше всего привлекает в анкете? Внешность, описание или все вместе? Что отталкивает?

  • 22:10 Разноплановость фотографий приветствуется

  • 22:50 Можно ли девушке в Эстонии идти по улице за руку с девушкой?

  • 23:20 „Были косые взгляды, но до драки не доходило“

  • 24:00 В Финляндии атмосфера свободнее, чем в Эстонии

  • 24:45 Приходилось ли скрывать свою ориентацию?

  • 25:30 Коммуникация во время лесбийского секса. Насколько свободно девушки общаются между собой на сексуальные темы

  • 26:40 „От этого зависит, насколько обе стороны насладятся процессом“

  • 27:00 Контрацепция в однополом женском сексе

  • 27:50 „В лесбийском сексе тоже желательна контрацепция, но ею почти никто не пользуется“

  • 28:05 Как должна выглядеть защита в идеале?

  • 29:00 Вероятность заразиться в лесбийском сексе низкая, но она есть

  • 29:30 Специальные перчатки для лесбийского секса

  • 31:15 С чем связано то, что в Эстонии в случае отношений на одну ночь не принято говорить о контрацепции?

  • 32:15 В Эстонии очень мало говорят о сексуальности детей и подростков и вообще не говорят об ориентации

  • 32:40 „В моей школе учительница психологии открытым текстом говорила о том, что это не нормально, что это болезнь, и в природе этого не существует“

  • 35:10 И гетеросексуальные люди, и представители ЛГБТ-сообщества испытывают недостаток сексуального образования

  • 35:30 „Все, что я знаю об однополом сексе, помимо личного опыта, дал мне интернет“

  • 36:27 Артур о секспросвете в его школе

  • 37:40 С кем чаще Наташа ходит на свидания - с эстоноязычными или русскоязычными?

  • 38:25 Какие девушки чаще ищут отношений с девушками в приложении - эстоноязычные или русскоязычные?

„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.

Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста - журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.

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