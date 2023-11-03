ПОДКАСТ | Жительница Таллинна о свиданиях с девушками: „В лесбийском сексе желательна контрацепция, но ею почти никто не пользуется“

0:50 Как часто Наташа ходит на свидания? Чаще с парнями или девушками?

1:46 Всегда ли свидания заканчиваются сексом?

2:47 В каких приложениях обычно знакомятся девушки?

5:05 Случались ли серьезные отношения после встреч с людьми из приложений?

5:30 „Мы с моим мужем познакомились в „Тиндере“

7:30 Лесбиянки в приложениях для знакомств делятся на три типа

10:00 Картинка в интернете часто отличается от реальности

10:45 Маша о своих свиданиях из „Тиндера“

11:30 Есть ли в лесбийских парах какие-то ожидания относительно того, кто должен начинать диалог и проявлять инициативу

12:45 Наташа предпочитает сама проявлять инициативу или больше любит, когда за ней ухаживают?

13:25 Как часто она знакомится оффлайн? В каких местах можно девушке познакомиться с девушкой?

14:00 „Я могу подойти и познакомиться на улице“

15:15 Случай знакомства оффлайн

17:10 „В этом возрасте гормоны зашкаливают“

17:50 Используют ли девушки при знакомстве с девушками в интернете „подкаты“?

18:30 Комплименты в интернете, которые точно будут приятны

19:00 Маша о том, почему в „Тиндере“ она чаще отдавала предпочтение девушкам, чем парням

19:45 Памятки для парней по составлению анкет в „Тиндере“

20:50 Что больше всего привлекает в анкете? Внешность, описание или все вместе? Что отталкивает?

22:10 Разноплановость фотографий приветствуется

22:50 Можно ли девушке в Эстонии идти по улице за руку с девушкой?

23:20 „Были косые взгляды, но до драки не доходило“

24:00 В Финляндии атмосфера свободнее, чем в Эстонии

24:45 Приходилось ли скрывать свою ориентацию?

25:30 Коммуникация во время лесбийского секса. Насколько свободно девушки общаются между собой на сексуальные темы

26:40 „От этого зависит, насколько обе стороны насладятся процессом“

27:00 Контрацепция в однополом женском сексе

27:50 „В лесбийском сексе тоже желательна контрацепция, но ею почти никто не пользуется“

28:05 Как должна выглядеть защита в идеале?

29:00 Вероятность заразиться в лесбийском сексе низкая, но она есть

29:30 Специальные перчатки для лесбийского секса

31:15 С чем связано то, что в Эстонии в случае отношений на одну ночь не принято говорить о контрацепции?

32:15 В Эстонии очень мало говорят о сексуальности детей и подростков и вообще не говорят об ориентации

32:40 „В моей школе учительница психологии открытым текстом говорила о том, что это не нормально, что это болезнь, и в природе этого не существует“

35:10 И гетеросексуальные люди, и представители ЛГБТ-сообщества испытывают недостаток сексуального образования

35:30 „Все, что я знаю об однополом сексе, помимо личного опыта, дал мне интернет“

36:27 Артур о секспросвете в его школе

37:40 С кем чаще Наташа ходит на свидания - с эстоноязычными или русскоязычными?