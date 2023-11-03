„Левадия“ подала протест против действий арбитров

Причиной протеста „Левадии“ стала ошибка видеоарбитров, которые отменили гол „Левадии“, сославшись на игру рукой. Анализ судейского отдела ЭФС также выявил, что гол был отменен по ошибке.

В своем пресс-релизе клуб подчеркивает, что „Левадия“ и раньше становилась жертвой предвзятого отношения судей.

„Левадия„ не впервые сталкивается с противоречивым и предвзятым отношением со стороны судейского состава. Это привело к потере очков и как следствие может повлиять на распределение мест в чемпионате! Каждый клуб тратит много денег, времени и здоровья для достижения желаемого результата. Год упорной работы большого количества людей может быть сведен на нет из-за ошибок судей“, - говорится в пресс-релизе „Левадии“.

„Вопрос в том, почему это происходит?! „Левадия“ нуждается в сильных, конкурентоспособных клубах и сильном и честном чемпионате. Мы хотим равных, справедливых правил и их интерпретации для всех участников чемпионата. Победит лучший! Это позиция футбольного клуба „Левадия“, руководства и игроков“