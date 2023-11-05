Цель представить Таллинн как кремниевую долину Европы. Для чего в Эстонии проходит выставка NEXPO?(2)
13-17 ноября в Таллинне впервые пройдет выставка NEXPO. Что это за мероприятие и почему оно особенное рассказал координатор проекта „Таллинн - Зеленая столица Европы“ Максим Галанин.
Что это за мероприятие? Для кого оно? В чем его особенность?
Эстония уже давно позиционирует себя в мире как страна инфотехнологий, с большими возможностями как для специалистов сферы IT, так и для предприятий и инвесторов. Стартапы, стартап коммьюнити и инкубаторы множатся как грибы, развиваются технологические кластеры по подобию Tehnopol ТТУ. Есть и потенциал для развития высоких технологий, а устойчивые технологии – это самая лакомая ниша, которую Таллинн стремится занять.
Идея NEXPO возникла на мировой выставке в Дубаи, где мэр Таллинна Михаил Кылварт загорелся идеей провести значительную и масштабную выставку в столице Эстонии. В год, когда Еврокомиссия наградила Таллинн титулом Зелёной столицы Европы, необходимо было отметить наш город на карте мира чем-то по настоящему особенным, но все понимали что это должно быть нечто не просто красивое и впечатляющее, нужна была более высокая идея. Таким проектом стала международная выставка устойчивых технологий NEXPO, которая призвана, во-первых, принять в гости и свести друг с другом инвесторов, городских управленцев и представителей университетов и технологической индустрии в области устойчивых и экологичных технологий со всего мира, а во-вторых представить этой общественности Таллинн как потенциальную „устойчивую кремниевую долину“ Европы.
Кто может посетить NEXPO?
Все желающие могут посетить выставку NEXPO бесплатно. Город рад предложить горожанам и гостям столицы возможность расширить кругозор и взглянуть на устойчивые и экологичные технологии будущего, необходима лишь предварительная регистрация на странице выставки nexpotallinn.ee.
В понедельник состоится день для предприятий-участников, пройдут выступления и демонстрация продукции, официальная часть и за тем 14 ноября, во вторник выставка откроется для широкой общественности и будет открыта до пятницы 17 ноября, каждый день с 9:00 до 19:00.
В ходе выставки посетителям будет представлено 40 часов увлекательной программы, состоящей из лекций, презентаций, дебатов, панельных дискуссий.
Интересующиеся и энтузиасты темы экологичности и устойчивости смогут найти для себя много интересного, выставка покрывает широкий круг тем: влияние технологий на городское пространство, возможности применения дронов в сфере транспорта, водородные технологии, новейшие тренды и достижения в области циркулярной экономики, обращение с пластиковыми отходами в регионе Балтийского моря и ряд других тем.
Какие главные имена будут выступать на сцене?
Именитые спикеры выступят на других мероприятиях Недели зелёных технологий (Greentech week), поэтому не могу назвать таковых в рамках NEXPO.
География участников выставки весьма широка и зарегистрировались фирмы и организации из Эстонии, соседних государств, а также из Италии, Германии, Финляндии, Южной-Кореи.
Что нельзя пропустить? Какой то конкретный стенд или выступление?
В центре внимания NEXPO будет тематика мобильности в городе, но на самом деле сферы деятельности участников весьма разнообразны. Среди зарубежных участников компании и стартапы из Великобритании, Финляндии, Германи, спектр услуг и продуктов которых от энергетических решений для бизнеса до производства биогаза.
Из фирм-участников, которые представят на выставке потенциал Эстонии можно отметить компанию Fibenol, производителя альтернативы асфальту нового поколения из смешанных компонентов, не включающих продукты нефтяной промышленности , Kõu Mobility Group которая ознакомит общественность со своей линейкой лёгких средств передвижения по городу и технологическими решениями в области общественного транспорта, стартап Auve Tech представит беспилотный автобус, компания Eleport, которая планирует инвестировать более 100 млн евро с целью покрыть сетью станций зарядки для электромобилей всю центральную и восточную Европу и Solarstone – компания, которая недавно открыла в Эстонии самый большой в Европе цех по производству крышевых модулей из солнечных панелей.
После чего организаторы смогут сказать, что мероприятие удалось? Что должно произойти?
Организаторы ожидают на выставку до 4000 посетителей помимо членов делегаций участников. Однако результативность выставки не измеряется в количестве посетителей. Как отмечают организаторы, результат будет достигнут если представители городов встретятся с представителями фирм и найдут для себя новые решения, которые будут введены в эксплуатацию, а стартапы и предприятия найдут новых партнёров и инвесторов .
Добавлю, что в центре внимания NEXPO будет тематика мобильности в городе, но на самом деле сферы деятельности участников весьма разнообразны. Среди зарубежных участников компании и стартапы из Великобритании, Финляндии, Германи, спектр услуг и продуктов которых от энергетических решений для бизнеса до производства биогаза.