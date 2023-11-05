Цель представить Таллинн как кремниевую долину Европы. Для чего в Эстонии проходит выставка NEXPO?

Что это за мероприятие? Для кого оно? В чем его особенность?

Эстония уже давно позиционирует себя в мире как страна инфотехнологий, с большими возможностями как для специалистов сферы IT, так и для предприятий и инвесторов. Стартапы, стартап коммьюнити и инкубаторы множатся как грибы, развиваются технологические кластеры по подобию Tehnopol ТТУ. Есть и потенциал для развития высоких технологий, а устойчивые технологии – это самая лакомая ниша, которую Таллинн стремится занять.

Идея NEXPO возникла на мировой выставке в Дубаи, где мэр Таллинна Михаил Кылварт загорелся идеей провести значительную и масштабную выставку в столице Эстонии. В год, когда Еврокомиссия наградила Таллинн титулом Зелёной столицы Европы, необходимо было отметить наш город на карте мира чем-то по настоящему особенным, но все понимали что это должно быть нечто не просто красивое и впечатляющее, нужна была более высокая идея. Таким проектом стала международная выставка устойчивых технологий NEXPO, которая призвана, во-первых, принять в гости и свести друг с другом инвесторов, городских управленцев и представителей университетов и технологической индустрии в области устойчивых и экологичных технологий со всего мира, а во-вторых представить этой общественности Таллинн как потенциальную „устойчивую кремниевую долину“ Европы.

Кто может посетить NEXPO?

Все желающие могут посетить выставку NEXPO бесплатно. Город рад предложить горожанам и гостям столицы возможность расширить кругозор и взглянуть на устойчивые и экологичные технологии будущего, необходима лишь предварительная регистрация на странице выставки nexpotallinn.ee.

В понедельник состоится день для предприятий-участников, пройдут выступления и демонстрация продукции, официальная часть и за тем 14 ноября, во вторник выставка откроется для широкой общественности и будет открыта до пятницы 17 ноября, каждый день с 9:00 до 19:00.