Глава Союза работников образования о забастовке: пора кричать о помощи, опасность снижения качества образования велика

Забастовка состоится 10 ноября и продлится час.

По словам Вольтри, по закону предупредительная забастовка может проводиться в течение одного часа, а срок уведомления о ней составляет три дня. По мнению Вольтри, настоящая забастовка может быть организована после завершения примирительных переговоров.

„Процесс примирения продолжается, мы не получили никаких предложений о компромиссе, а также ходят слухи, что у правительства все еще остается план по разрушению эстонского образования: они все еще продолжают придерживаться идеи, что зарплаты учителей на ближайшие четыре года должны быть заморожены“, - рассказал Вольтри о причинах организации предупредительной забастовки.

„Это наш крик о помощи, мы даем понять правительству и обществу, что видим это как угрозу качественному образованию и должны остановить это криком о помощи именно сейчас“, - добавил он.

2 ноября представители Союза должны были встретиться с представителями правительства, но встреча была перенесена по просьбе министра Кристины Каллас. По словам Вольтри, встреча была отложена, поскольку за столом также хотят видеть представителей образовательных учреждений, то есть местные самоуправления. Поэтому встреча состоится в следующую пятницу, то есть в день предупредительной забастовки.

„Сейчас прикрываться тем, что мы не можем идти вперед, потому что не позвали представителей самоуправлений, не очень адекватно“, - сказал Вольтри, указав, что встреча могла пройти еще вчера.

По словам Вольтри, решение об организации предупредительной забастовки было принято 31 октября, и о ней необходимо объявить за три дня, но они не хотели ставить школьную администрацию и родителей в затруднительное положение и решили дать больше времени, чтобы в этот день также была гарантирована безопасность детей.