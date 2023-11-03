Глава Союза работников образования о забастовке: пора кричать о помощи, опасность снижения качества образования велика(2)
По словам главы Союза работников образования Реэмо Вольтри, предупредительная забастовка в следующую пятницу — это крик учителей о помощи.
Забастовка состоится 10 ноября и продлится час.
По словам Вольтри, по закону предупредительная забастовка может проводиться в течение одного часа, а срок уведомления о ней составляет три дня. По мнению Вольтри, настоящая забастовка может быть организована после завершения примирительных переговоров.
„Процесс примирения продолжается, мы не получили никаких предложений о компромиссе, а также ходят слухи, что у правительства все еще остается план по разрушению эстонского образования: они все еще продолжают придерживаться идеи, что зарплаты учителей на ближайшие четыре года должны быть заморожены“, - рассказал Вольтри о причинах организации предупредительной забастовки.
„Это наш крик о помощи, мы даем понять правительству и обществу, что видим это как угрозу качественному образованию и должны остановить это криком о помощи именно сейчас“, - добавил он.
2 ноября представители Союза должны были встретиться с представителями правительства, но встреча была перенесена по просьбе министра Кристины Каллас. По словам Вольтри, встреча была отложена, поскольку за столом также хотят видеть представителей образовательных учреждений, то есть местные самоуправления. Поэтому встреча состоится в следующую пятницу, то есть в день предупредительной забастовки.
„Сейчас прикрываться тем, что мы не можем идти вперед, потому что не позвали представителей самоуправлений, не очень адекватно“, - сказал Вольтри, указав, что встреча могла пройти еще вчера.
По словам Вольтри, решение об организации предупредительной забастовки было принято 31 октября, и о ней необходимо объявить за три дня, но они не хотели ставить школьную администрацию и родителей в затруднительное положение и решили дать больше времени, чтобы в этот день также была гарантирована безопасность детей.
По мнению Вольтри, за безопасность детей во время забастовки отвечают не бастующие, а руководители учебных заведений, поэтому он рекомендует руководителям учебных заведений всерьез рассмотреть возможность начала занятий в тот день на час позже, то есть в 10 часов, когда забастовка закончится.
Почему было решено организовать забастовку именно в пятницу? По мнению Вольтри, это связано прежде всего с фактором времени, а также с тем, что в этот день состоится встреча с посредником в переговорах с государством. Он добавил, что если бы встреча состоялась вчера, с забастовкой могли бы подождать. „Но поскольку дело затянулось, мы решили, что нам все равно придется проявить нашу готовность и показать беспокойство“, - сказал он.
По мнению Вольтри, в идеале повышение зарплаты учителей должно начинаться с 11 процентов, но, поскольку они понимают, что времена тяжелые, минимальное повышение зарплаты в следующем году должно составить 8 процентов. „На меньший процент без обязательного коллективного договора на следующие годы, в котором будут показаны конкретные шаги, мы согласиться не можем “, - сказал Вольтри.
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