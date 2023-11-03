Постановление Еврокомиссии обязует убрать резиновую крошку с искусственных футбольных полей

Вступившее в силу две недели назад постановление Еврокомиссии запрещает использование микропластика, которым покрывают искусственные футбольные поля для их смягчения и уменьшения травм футболистов, передает „Актуальная камера“.

„Ежегодно примерно 100 000 тонн этой крошки добавляется на футбольные поля, из них 16%, то есть 16 000 тонн попадают в окружающую среду. В принципе, прямиком на наш стол. Эти полимеры попадают в воду, в пищевую систему, и часть из этого мы съедаем“, - рассказала о вредном влиянии микропластика глава представительства Еврокомиссии в Эстонии Вивиан Лоонела.

На поиск альтернативы и приведение футбольных полей в соответствие с требованиями Еврокомиссии футбольным союзам и собственникам искусственных полей дан восьмилетний переходный период. Но альтернативу найти сложно. Натуральных материалов, которые не вредили бы здоровью футболистов и были бы пригодны в наших климатических условиях, практически нет - даже предложенная Еврокомиссией пробка.

„Пробка не самое лучшее решение для эстонского климата. По своим характеристикам она не столь хороша, как резиновые гранулы. Для Эстонии она еще и дорогая из-за стоимости транспортировки, поскольку пробку поставляют из Португалии. Также цена самой пробки примерно в десять раз выше, чем резиновая крошка, которая сейчас используется“, - пояснил член правления компании Unigrass Антс Киви.

Размельченные косточки оливок и щепа тоже не годятся. По словам директора по инфраструктуре Эстонского футбольного союза (ЭФС) Тарго Калдоя, в Эстонии требования должны исполнить собственники примерно 100 стадионов. Всё это обойдется в солидную сумму. Ведь крошку надо ежегодно добавлять, поскольку ее смывает водой, разносит ветром, она вывозится вместе со снегом и еще часть оседает на экипировке футболистов.