Постановление Еврокомиссии обязует убрать резиновую крошку с искусственных футбольных полей
Новое постановление Европейской комиссии обязует убрать резиновую крошку со всех искусственных футбольных полей. Футбольное руководство и местные самоуправления, в чьей собственности находятся многие школьные поля, в замешательстве. Альтернативные экологичные смягчители стоят в разы дороже и не подходят для наших условий. Об этом сообщает ERR.
Вступившее в силу две недели назад постановление Еврокомиссии запрещает использование микропластика, которым покрывают искусственные футбольные поля для их смягчения и уменьшения травм футболистов, передает „Актуальная камера“.
„Ежегодно примерно 100 000 тонн этой крошки добавляется на футбольные поля, из них 16%, то есть 16 000 тонн попадают в окружающую среду. В принципе, прямиком на наш стол. Эти полимеры попадают в воду, в пищевую систему, и часть из этого мы съедаем“, - рассказала о вредном влиянии микропластика глава представительства Еврокомиссии в Эстонии Вивиан Лоонела.
На поиск альтернативы и приведение футбольных полей в соответствие с требованиями Еврокомиссии футбольным союзам и собственникам искусственных полей дан восьмилетний переходный период. Но альтернативу найти сложно. Натуральных материалов, которые не вредили бы здоровью футболистов и были бы пригодны в наших климатических условиях, практически нет - даже предложенная Еврокомиссией пробка.
„Пробка не самое лучшее решение для эстонского климата. По своим характеристикам она не столь хороша, как резиновые гранулы. Для Эстонии она еще и дорогая из-за стоимости транспортировки, поскольку пробку поставляют из Португалии. Также цена самой пробки примерно в десять раз выше, чем резиновая крошка, которая сейчас используется“, - пояснил член правления компании Unigrass Антс Киви.
Размельченные косточки оливок и щепа тоже не годятся. По словам директора по инфраструктуре Эстонского футбольного союза (ЭФС) Тарго Калдоя, в Эстонии требования должны исполнить собственники примерно 100 стадионов. Всё это обойдется в солидную сумму. Ведь крошку надо ежегодно добавлять, поскольку ее смывает водой, разносит ветром, она вывозится вместе со снегом и еще часть оседает на экипировке футболистов.
„Разница в стоимости обслуживания - примерно 50 000 евро, то есть соответственно дороже. Если в настоящее время покупка наполнителя обходится в год в 8000-10 000 евро, то после вступления закона в силу придется заплатить 50 000-60 000 евро. Это колоссальные суммы, и спорт с этим сам не справится. Любители точно окажутся под ударом“, - отметил Калдоя.
В Европе нововведение коснется чуть менее 30 000 футбольных полей. По оценкам Еврокомиссии, отказ от микропластика обойдется в 19 млрд евро в течение следующих 20 лет. Но не стоит забывать, что по подсчетам экологов, еженедельно мы съедаем около 5 граммов пластика, что соизмеримо с банковской карточкой.
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