„Флора“ в шаге от чемпионства. Сможет ли „Левадия“ совершить мощный камбэк и забрать заветный трофей?

Для начала небольшое предисловие. В среду „Левадия“ дома неожиданно сыграла вничью с пярнуским „Вапрусом“ (0:0), а значит „Флора“ в случае победы над нарвским „Трансом“ выходила на чистое первое место за два тура до конца. „Флора“ справилась – победила 3:1.

Теперь таблица выглядит так:

Борьба за чемпионство

Претендентов на чемпионство двое. Это лидирующая „Флора“ (78 очков) и идущая второй „Левадия“ (73 очка). За 2 тура до финиша команд разделяют пять очков. У „Левадии“ преимущество по личным встречам, и в случае, если соперники на финише окажутся с равным количеством очков, выше окажется именно „Левадия“.

„Флора“ станет чемпионом, если:

Наберет любое количество очков в матче с „Левадией“ в воскресенье.

Проиграет „Левадии“ в воскресенье, но через неделю обыграет в последнем туре „Калью“

„Левадия“ станет чемпионом, если:

Обыграет „Флору“ в воскресенье и через неделю в гостях „Пайде“, а „Флора“ проиграет в последнем туре „Калью“

Обыграет „Флору“ в воскресенье, но через неделю обыграет в последнем туре „Пайде“, а „Флора“ сыграет вничью с „Калью“.

Для „Флоры“ нынешний титул может стать 15-м, а для „Левадии“ - 11-м.

Так или иначе, прямо сейчас „Флора“ в шаге от чемпионства. 5 ноября нас ждет интереснейшая развязка!

Матча „Флора“ - „Левадия“ состоится 5 ноября и начнется в 14:30.

Кто займет заветное третье место?

Математически на третье место, которое дает право участвовать в отборочном раунде Лиги конференций, претендуют четыре команды.

„Пайде“ займет 3-е место, если:

Обыграет нарвский „Транс“, „Калью“ сыграет вничью с „Калевом“, а „Вапрус“ сыграет вничью или проиграет „Таммеке“. В последнем туре сыграет вничью или обыграет „Левадию“, а „Калью“, „Калев“ и „Вапрус“ - потеряют очки.

„Калью“ займет 3-е место, если:

Обыграет „Калев“, „Пайде“ потеряет очки с нарвским „Трансом“, а „Вапрус“ сыграет вничью или проиграет „Таммеке“. В последнем туре сыграет вничью или обыграет „Флору“, а „Пайде“, „Калев“ и „Вапрус“ - потеряют очки.

„Калев“ займет 3-е место, если: