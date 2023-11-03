„Флора“ в шаге от чемпионства. Сможет ли „Левадия“ совершить мощный камбэк и забрать заветный трофей?
Чемпионат Эстонии близок к завершению, каждой команде осталось провести по два матча. На титул претендуют две команды – „Флора“ и „Левадия“. Кто поднимет над головой заветный трофей, а кому придется довольствоваться серебром? Разбирается корреспондент RusDelfi.
Для начала небольшое предисловие. В среду „Левадия“ дома неожиданно сыграла вничью с пярнуским „Вапрусом“ (0:0), а значит „Флора“ в случае победы над нарвским „Трансом“ выходила на чистое первое место за два тура до конца. „Флора“ справилась – победила 3:1.
Теперь таблица выглядит так:
Борьба за чемпионство
Претендентов на чемпионство двое. Это лидирующая „Флора“ (78 очков) и идущая второй „Левадия“ (73 очка). За 2 тура до финиша команд разделяют пять очков. У „Левадии“ преимущество по личным встречам, и в случае, если соперники на финише окажутся с равным количеством очков, выше окажется именно „Левадия“.
„Флора“ станет чемпионом, если:
Наберет любое количество очков в матче с „Левадией“ в воскресенье.
Проиграет „Левадии“ в воскресенье, но через неделю обыграет в последнем туре „Калью“
„Левадия“ станет чемпионом, если:
Обыграет „Флору“ в воскресенье и через неделю в гостях „Пайде“, а „Флора“ проиграет в последнем туре „Калью“
Обыграет „Флору“ в воскресенье, но через неделю обыграет в последнем туре „Пайде“, а „Флора“ сыграет вничью с „Калью“.
Для „Флоры“ нынешний титул может стать 15-м, а для „Левадии“ - 11-м.
Так или иначе, прямо сейчас „Флора“ в шаге от чемпионства. 5 ноября нас ждет интереснейшая развязка!
Матча „Флора“ - „Левадия“ состоится 5 ноября и начнется в 14:30.
Кто займет заветное третье место?
Математически на третье место, которое дает право участвовать в отборочном раунде Лиги конференций, претендуют четыре команды.
„Пайде“ займет 3-е место, если:
Обыграет нарвский „Транс“, „Калью“ сыграет вничью с „Калевом“, а „Вапрус“ сыграет вничью или проиграет „Таммеке“. В последнем туре сыграет вничью или обыграет „Левадию“, а „Калью“, „Калев“ и „Вапрус“ - потеряют очки.
„Калью“ займет 3-е место, если:
Обыграет „Калев“, „Пайде“ потеряет очки с нарвским „Трансом“, а „Вапрус“ сыграет вничью или проиграет „Таммеке“. В последнем туре сыграет вничью или обыграет „Флору“, а „Пайде“, „Калев“ и „Вапрус“ - потеряют очки.
„Калев“ займет 3-е место, если:
Обыграет „Калью“, „Пайде“ потеряет очки с нарвским „Трансом“, а „Вапрус“ сыграет вничью или проиграет „Таммеке“. В последнем туре сыграет вничью или обыграет „Транс“, а „Пайде“, „Калью“ и „Вапрус“ - потеряют очки.
„Вапрус“ займет 3-е место, если:
Обыграет „Таммеку“, „Пайде“ потеряет очки с нарвским „Трансом“, „Калью сыграет вничью с „Калевом“. В последнем туре обыграет „Курессааре“, а „Пайде“, „Калью“ и „Вапрус“ - потеряют очки.
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