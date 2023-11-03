Российские войска нанесли массированный удар дронами по Украине. В Харьковской области беспилотник попал по учебному заведению

В ВСУ также сообщили, что сбили российскую ракету Х-59. О последствиях атаки дронов украинский Генштаб пока не сообщал.

Полиция Харьковской области сообщила, что десять российских дронов атаковали гражданскую инфраструктуру региона. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате попадания дронов загорелись гаражи и автомобили, повреждены хозяйственные постройки.

В полиции рассказали о попадании дрона в учебное заведение. Здание загорелось, разрушены два этажа и крыша. Пожары также произошли в жилом доме и административном здании. Все возгорания локализованы, добавили в полиции.

Также об атаке беспилотников сообщали власти Львовской области. Председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий писал о работе ПВО. О последствиях он не сообщал.

Пресс-секретарь оперативного командования „Юг“ ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что системы ПВО работали почти пять часов.

„На юге за ночь отработали и уничтожили 11 дронов типа „Шахед“: по три на Николаевщине и Кировоградщине, два в Одесской области и по одному на Херсонщине, Днепропетровщине и в Винницкой области. На Кировоградщине сбили и ракету Х-59“, — приводит ее слова „Украинская правда“. Гуменюк добавила, что было попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области. По ее словам, пострадавших нет, разрушения не критические.

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