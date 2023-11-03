Ослепла и впала в кому из-за фаст-фуда – жуткая история британской велогонщицы

В 2017 году жизнь девушки безвозвратно изменилась. В то время она была студенткой психологии в Royal Holloway University в Лондоне. Однажды вместе с сестрой Лиззи вошла пообедать в ресторан быстрого питания, где очень жестко отравилась, подхватив редкий штамм кишечной палочки E.coli.

Джордан впала в кому, в которой находилась в течение восьми недель. А когда наконец пришла в себя, поняла, что полностью ослепла. К слову, ее сестра тоже отравилась, но без столь ужасных последствий.

„У меня была полиорганная недостаточность, и врачи несколько раз предупреждали моих родителей, что я могу не выдержать. Но благодаря использованию редкого и дорогостоящего препарата мне удалось вывести из комы“.

Когда я вернулся домой из больницы, подумала о себе: „Как я буду жить без зрения? Тогда я подумала, что у меня два варианта. Я могу сидеть и жалеть себя, или попробовать что-то сделать со своей жизнью и добиться чего-то, чего бы я ни сделала, даже если бы имела зрение“, – рассказала девушка в интервью для BBC.

Впоследствии зрение частично восстановилось. В 2019 году Лиззи пробежала Лондонский марафон. А сейчас член паралимпийской сборной Великобритании по велоспорту.

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