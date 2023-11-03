Сборная Эстонии по гандболу стартовала в квалификации чемпионата мира с победы над Латвией

Сборная Эстонии лидировала на протяжении большей части игры, а во втором тайме вырвались вперед на три мяча.

За пять минут до конца хозяевам все же удалось сравнять счет 26:26, но в последних атаках Эстония сыграла лучше и одержала победу со счетом 30:29.

Самым результативным в составе сборной Эстонии стал Карл Тоом - семь голов и Михкель Лыпп - пять. По четыре гола забили Карл Роосна и Отт Варик. У латвийцев лучшим стал Ральф Гейслерс - 12 голов.

По мнению Мартина Ноодла, дебютировавшего в качестве главного тренера эстонской сборной, Латвию можно было обыграть более уверенно. „Это именно та игра, в которой чувствуешь, что мог бы увереннее обыграть соперника, но всегда чего-то не хватает. Замечательно, что ребята боролись до конца“, — сказал Ноодла в интервью ERR.

„Возможно, это связанно с тем, что мы не смогли сыграть ни одной игры вместе. Круто, что мы выиграли, но в Таллинне все по сути начинается с нуля“, — добавил он.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в следующий этап отбора. Второй матч состоится в эту субботу в Таллинне.

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