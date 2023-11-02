Эстония предоставит жителям Израиля и сектора Газа гуманитарную помощь на 240 000 евро

В четверг члены правительства согласились с предложением министра иностранных дел Маргуса Цахкны и министра обороны Ханно Певкура предоставить в общей сложности 240 000 евро в виде медицинской и гуманитарной помощи гражданскому населению как Израиля, так и сектора Газа. Помимо Израиля помощь получат Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), Всемирная продовольственная программа и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).