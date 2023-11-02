Эстония предоставит жителям Израиля и сектора Газа гуманитарную помощь на 240 000 евро(21)
Правительство Эстонии приняло решение предоставить в общей сложности 240 000 евро в виде гуманитарной и медицинской помощи кризисному региону Ближнего Востока, пишет rus.err.ee.
В четверг члены правительства согласились с предложением министра иностранных дел Маргуса Цахкны и министра обороны Ханно Певкура предоставить в общей сложности 240 000 евро в виде медицинской и гуманитарной помощи гражданскому населению как Израиля, так и сектора Газа. Помимо Израиля помощь получат Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), Всемирная продовольственная программа и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
И ООН, и другие организации обратились к странам с просьбой срочно увеличить гуманитарную помощь. До сих пор Эстония регулярно поддерживала БАПОР, чтобы покрыть гуманитарные потребности палестинского гражданского населения. В последний раз Эстония выделила БАПОР 80 000 евро летом этого года.