ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (617-й день) | Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

В письме от 3 октября 2023 года, которое получил начальник регионального управления Росгвардии Александр Пляскин, говорилось, что полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поручил „обеспечить еженедельное информирование о работе органов власти по привлечению граждан к заключению контрактов с ВС РФ по установленной форме“.

Аппарат полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) поручил региональным органам власти еженедельно отчитываться о результатах вербовки людей на войну, сообщает издание „Важные истории“, в распоряжении которого оказался этот документ.

„Важные истории“: российским чиновникам поручили еженедельно отчитываться о результатах вербовки на войну. Надо вербовать безработных, мигрантов и должников

Bloomberg полагает, что северокорейские власти решили сделать ставку на торговлю оружием с Россией, и сократить расходы на представительства, не приносящие такой прибыли.

В то же время Bloomberg обращает внимание , что КНДР начала крупнейшее сокращение своих дипмиссий в разных странах. В частности, Пхеньян планирует закрыть свое консульство в Гонконге, а также ряд диппредставительств в странах Африки.

По данным разведки, речь идет о баллистических ракетах малой дальности, противотанковых ракетах и переносных зенитных ракетных комплексах. Кроме того, Северная Корея передала России стрелковое оружие, ручные гранатометы, минометы и боеприпасы, пишет AP.

В январе 2023-го Арестович, занимавший должность советника главы офиса президента Украины, покинул команду Зеленского. В течение последнего года Арестович все более жестко высказывался против Зеленского и его окружения — в том числе с позиций, которые многими в Украине считаются пророссийскими. Теперь Арестович и вовсе предлагает украинцам пойти на мирные переговоры с Россией.

К письму прилагается таблица, куда чиновники должны заносить данные о числе людей, с которыми провели консультации о заключении контракта, и число согласившихся отправиться на войну. Также в таблице должен быть указан план по вербовке и данные о том, в какой степени этот план удалось выполнить.

В документе предусмотрены 22 категории людей, подлежащих вербовке. Среди них — безработные и люди, состоящие на учете в органах службы занятости, люди, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых ведется предварительное расследование, банкроты и люди, имеющие существенную задолженность по исполнительным производствам.

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В него, в частности, вошли радары для систем ПВО, 12 бронетранспортеров, семь разведывательных беспилотников Primoco ONE, пять надводных дронов.

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Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. Оперативные службы „уточняют последствия на земле“. Других подробностей он не привел.

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Согласно действующим нормам, Россия при введении военного или чрезвычайного положения в стране должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам в части ограничения прав и свобод россиян. Это обязательство соответствовало требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Теперь это обязательство отменено. В пояснительной записке к закону эти нормы объясняют тем, что с марта 2022 года Конвенция прекратила действие в отношении России.

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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят в 1996 году Генассамблеей ООН. Россия ратифицировала документ, а США и Китай — нет.

18 октября Госдума одобрила проект закона сразу во втором и третьем чтениях. Его поддержали все 415 депутатов, присутствовавших на заседании.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война стала позиционной

Залужный отмечает, что позиционная война выгодна России и даст ей возможность восстановить силы, что в итоге несет угрозу не только для ВСУ, но и для Украины как государства. По его мнению, для победы Украине нужны ключевые военные возможности и технологии.

Чтобы выбраться из ловушки позиционной войны, Украине, считает главнокомандующий ВСУ, необходимы превосходство в воздухе, значительно улучшенные возможности радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов.

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