В Канаде ввели правило защиты шеи после гибели хоккеиста

Западная хоккейная лига (WHL) объявила о введении правила об обязательной защиты шеи для всех игроков, сообщается на официальном сайте канадской юниорской лиги.

Правило вступит в силу 3 ноября или с момента, как только защитная экипировка станет доступной для всех клубов лиги. Хоккеисты будут обязаны надевать защиту для шеи при выходе на лед во время матчей и тренировок.

В матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между „Шеффилд Стилерс“ и „Ноттингем Пантерз“ 28 октября 29-летнему Адаму Джонсону коньком рассекли шею. Хоккеист упал на лед, но поднялся и попытался вернуться на скамейку запасных. Игрок был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Джонсон в 2018–2020 годах провел 13 матчей и забил один гол в НХЛ за „Питтсбург“.

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