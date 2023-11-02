Определились все участники 1/8 финала Кубка Эстонии по футзалу
На этой неделе состоялись последние игры 1/16 финала Кубка Эстонии по футзалу.
Таллиннский „Бункер Партнер“ на площадке спортцентра „Сыле“ как будто в пустые ворота наклепал своему сопернику – команде „Виру Энергия“ из Ида-Вирумаа – 42 безответных мяча, из них половина в первом тайме. Финалист прошлого сезона йыхвиский клуб „Феникс“ не испытал особых проблем в домашней игре против „Тартуских коз“ (Tartu Goats), обыграв гостей со счетом 13:4 (5:2) – у хозяев площадки по три гола забили Владислав Фризен и капитан команды Андрей Врабие.
Легкая победа досталась и „Динамо Румму“: подопечные Эдуарда Хмелева выиграли встречу у тартуских „Карпат“ со счетом 8:1 (4:0). Ну и, наконец, команда Первой лиги „Копли Сити“ из Кийли обыграла команду „Рейвенс Футзал“ (Тартуская волость), выступающая в лиге мастеров чемпионата Эстонии - счет в игре 7:4. Отмечу, что кийлисцы уступали после первого тайма 2:4, однако во второй 20-минутке смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед, забив пять голов. У победителей хет-трик на свой счет оформил Максим Папонов.
Таким образом, определились пары 1/8 финала:
„Джокер“ (Раасику) – „Феникс“ (Йыхви)
„Динамо Румму“ - „Саку Спортинг“
„Копли Сити“ - „Пираты“ (Юри)
„НПМ Силмет II“ - „Экси Вольвес“
„Нарва Юнайтед“ - „Виймси“
„Бункер Партнер“ - „Эйяфьядлайёкюдль“ (Таллинн)
„НПМ Силмет“ - „Ревенс Футзал II“
„Йыгева Вольвес“ - Отепя
Игры 1/8 финала запланированы на 6-7 декабря.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.