Определились все участники 1/8 финала Кубка Эстонии по футзалу

Таллиннский „Бункер Партнер“ на площадке спортцентра „Сыле“ как будто в пустые ворота наклепал своему сопернику – команде „Виру Энергия“ из Ида-Вирумаа – 42 безответных мяча, из них половина в первом тайме. Финалист прошлого сезона йыхвиский клуб „Феникс“ не испытал особых проблем в домашней игре против „Тартуских коз“ (Tartu Goats), обыграв гостей со счетом 13:4 (5:2) – у хозяев площадки по три гола забили Владислав Фризен и капитан команды Андрей Врабие.

Легкая победа досталась и „Динамо Румму“: подопечные Эдуарда Хмелева выиграли встречу у тартуских „Карпат“ со счетом 8:1 (4:0). Ну и, наконец, команда Первой лиги „Копли Сити“ из Кийли обыграла команду „Рейвенс Футзал“ (Тартуская волость), выступающая в лиге мастеров чемпионата Эстонии - счет в игре 7:4. Отмечу, что кийлисцы уступали после первого тайма 2:4, однако во второй 20-минутке смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед, забив пять голов. У победителей хет-трик на свой счет оформил Максим Папонов.

Таким образом, определились пары 1/8 финала:

„Джокер“ (Раасику) – „Феникс“ (Йыхви)

„Динамо Румму“ - „Саку Спортинг“

„Копли Сити“ - „Пираты“ (Юри)

„НПМ Силмет II“ - „Экси Вольвес“

„Нарва Юнайтед“ - „Виймси“

„Бункер Партнер“ - „Эйяфьядлайёкюдль“ (Таллинн)

„НПМ Силмет“ - „Ревенс Футзал II“

„Йыгева Вольвес“ - Отепя

Игры 1/8 финала запланированы на 6-7 декабря.

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