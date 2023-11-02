Таллинн премировал медалистов чемпионата Европы по спортивному ориентированию рогейн

По словам вице-мэра Тийта Терика, в столице существует традиция благодарить и отмечать таллиннских спортсменов, которые отличились на международных соревнованиях и принесли честь и славу как Эстонии, так и Таллинну. „В начале этого года у нас уже был повод поблагодарить спортсменов, занимающихся ориентированием. Нужно отметить, что рогейн требует от участников соревнований не только физической выносливости, но и смекалки. Надеемся, что поддержка города поможет спортсменам покорить новые вершины“, - сказал Терик.

В чемпионате Европы по рогейну, состоявшемся 10 сентября в финском Раасинкорпи, приняли участие 86 команд. В командном зачете Тиммо Таммемяэ и Сандер Линнус завоевали золотую медаль, а Мартин Вилисмяэ и Меэлис Муру – серебряную. В зачете смешанных команд (78 команд-участников) Рида Туула-Фёдоров и Раин Ээнсаар были награждены золотой медалью, а Хеди Лайгар и Неэме Лооритс – бронзовой. Мехис Муру и Неэме Лооритс не являются жителями Таллинна.

Помимо столичных спортсменов, денежную премию получили тренеры Пийбе Таммемяе, Рауль Кудре, Сигвард Кукк и Мариус Унт.

Рогейн – это командный вид спорта, представляющий собой длительное спортивное ориентирование. Цель команд в соревнованиях по рогейну заключается в наборе за установленное время максимальной суммы баллов, присуждаемых за посещение контрольных пунктов, установленных на местности и обозначенных в карте соревнований.

Таллинн отмечает высокие спортивные достижения столичных спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Европейских играх. Подробную информацию о порядке распределения субсидий можно найти здесь.

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