Эстонский дзюдоист стал чемпионом мира среди ветеранов

В первом раунде 40-летний Мармелюк победил бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира среди ветеранов Фабиана Ванхоллебеке (Бельгия). В четвертьфинале эстонский дзюдоист оказался сильнее Лаша Микаберидзе (Грузия).

Полуфинал (против кувейтца Фаваза Аленези) оказался самым сложным и продолжительным поединком соревнований, в котором не обошлось без атак, штрафов и нервов. Равный бой перешёл в овертайм, но Мармелюк сохранил темп, а соперник за ошибку получил последний штраф, и в финале оказался эстонский дзюдоист.

В финале Мармелюк одержала победу над представителем Польши Давидом Юркевичем.

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