Эстонский дзюдоист стал чемпионом мира среди ветеранов
Эстонский дзюдоист Сергей Мармелюк стал чемпионом мира среди ветеранов в весе до 90 килограммов (возрастная группа М3), который проходил в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщил Союз дзюдо Эстонии.
В первом раунде 40-летний Мармелюк победил бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира среди ветеранов Фабиана Ванхоллебеке (Бельгия). В четвертьфинале эстонский дзюдоист оказался сильнее Лаша Микаберидзе (Грузия).
Полуфинал (против кувейтца Фаваза Аленези) оказался самым сложным и продолжительным поединком соревнований, в котором не обошлось без атак, штрафов и нервов. Равный бой перешёл в овертайм, но Мармелюк сохранил темп, а соперник за ошибку получил последний штраф, и в финале оказался эстонский дзюдоист.
В финале Мармелюк одержала победу над представителем Польши Давидом Юркевичем.
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