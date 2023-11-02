ВИДЕО | „Было бы хорошо иметь возможность вернуться на несколько лет назад“. Правительство рассказало о новых решениях(10)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр культуры Хейди Пурга.
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„Было бы хорошо, если перевести можно было не только часы, но и годы, чтобы вернуться на несколько лет назад и не принять некоторые принятые прошлым правительством решения или наоборот, принять их вовремя, если говорить, например, о эстоноязычном образовании“, - начала Кая Каллас. Сегодня в этом контексте речь идет о сланцевом заводе в Ида-Вирумаа, будущее которого правительство обсуждало на кабинетном заседании очень долго и продолжит обсуждать дальше.
Каллас сказала, что строительство завода остановлено по решению Государственного суда из-за несоответствия климатическим целям. Премьер отметила, что сейчас сложно определить условия выбросов на 2040 год, но ясно, что в долгосрочной перспективе это не соответствуют климатическим целям. В настоящее время готовится более подробный отчет об оценке воздействия на окружающую среду. На столе три варианта: прекратить строительство, отложить его или изменить закон и выдать временное разрешение.
Выбор нелегкий, заявила Каллас. Ни одна из партий, входящих сейчас в правительство, не выступала за строительство. „Это пример тех неправильных решений, которые были приняты. В своих решениях мы исходим из прагматичного понимания того, что лучше для Эстонии“.
Сланцевый завод – не самое хорошее решение для окружающей среды, но прекращение строительства нам тоже не по карману из-за уже сделанных инвестиций, отметила глава правительства.
Что касается повреждения кабеля в Финском заливе, то расследование продолжается. Обеспечение связи и газоснабжения гарантировано. В течение последних недель следователи и эксперты работали в море. Подводная зона была проверена, новых повреждений не обнаружили. В район инфраструктуры будут направлены дополнительные патрульные корабли и самолеты. Эстония поддерживает контакт с Китаем и надеется на сотрудничество.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна в свою очередь отметил, что сейчас реализуются те риски, которые не были приняты во внимание во время запуска строительства сланцевого завода. „Мы не можем выкинуть в трубу уже совершенные инвестиции и оставить людей безработными. Ситуация непростая“, - сказал министр.
Положение мирного населения в Газе и Палестине вызывает тревогу. Министр отметил, что позитивным моментом является то, что некоторым людям разрешили покинуть Газу через Египет.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс добавил, что в воскресенье на площади Вабадузе пройдет митинг для выражения „молчаливой солидарности с народом Палестины“. „Надеюсь, что все пройдет мирно и спокойно“, - сказал он и подчеркнул, что наши органы безопасности будут следить за ситуацией.
Также министр предостерег от принятия жителями Эстонии российского гражданства в рамках развернутой РФ кампании. „Если человек откажется от серого паспорта и примет российское гражданство, его вид на жительство, скорее всего, аннулируют. Если кто-то принимает гражданство РФ, то трудно поверить, что он лоялен Эстонии“, - отметил Ляэнеметс. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
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