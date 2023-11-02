Футболиста исключили из состава „Галатасарая“ из-за заказанного ночью бургера
Полузащитник английского „Тоттенхэма“ Танги Ндомбеле, выступающий за „Галатасарай“ на правах аренды, выведен из состава турецкого клуба из-за проблем с лишним весом. Об этом сообщает „Чемпионат“.
По информации источника, после матча группового этапа Лиги чемпионов с „Баварией“ (1:3) полузащитник заказал в отеле гамбургер, картофель и колу. На тот момент было около полуночи. Главный тренер „Галатасарая“ Окан Бурук узнал о заказе и раскритиковал Ндомбеле, заявив, что француз не будет играть, пока не сбросит вес до 75 кг и не доведёт уровень жира в организме до удовлетворительного.
Отмечается, 26-летний футболист, который за 1,5 месяца потерял два-три килограмма, а затем вновь набрал один-два килограмма, ел специально приготовленную для него еду на базе клуба, а по возвращении домой питался нездоровой пищей.
В составе „Галатасарая“ полузащитник принял участие в семи играх во всех турнирах.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.