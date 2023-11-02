ВИДЕО | „Левадия“ снова потеряла очки и увеличила шансы „Флоры“ на чемпионство

„Левадия“ доминировала в первом тайме, а на 38-й минуте Эйтор вывел таллиннский клуб вперед. Однако видеопомощник судьи определил, что в ходе голевой атаки мяч попал в руку игроку „Левадии“ Расмусу Пеэтсону, и гол был отменен.

„Левадия“ завершала игру вдесятером, поскольку в середине второго тайма центральный защитник Эйтор получил красную карточку за то, что ударил локтем Роналда Тийсмаа в область горла. В эпизод также вмешались видеосудьи, которые согласились с решением главного арбитра встречи.

При счете 0:0 „Левадия“ яростно старалась вырвать победу, но арбитр добавил к матчу всего две минуты, и изменить счет не удалось.

„Флора“ обыграла „Транс“

„Флора“ выиграл в гостях у нарвского „Транса“ со счетом 3:1 и увеличил свой отрыв от „Левадии“ до пяти очков. Голы у „Флоры“ забили Марк Андерс Лепик, Роберт Веэринг и Данил Кураксин на 89-й минуте. В составе „Транса“ отличился Тристан Коскор, реализовавший пенальти на 71-й минуте.

В третьем матче среды „Курессааре“ на выезде обыграл „Таммеку“ со счетом 1:0 благодаря голу Отто-Роберта Липпа.

В Высшей-лиге осталось сыграть всего два тура.

Турнирная таблица:

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