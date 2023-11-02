ВИДЕО | „Левадия“ снова потеряла очки и увеличила шансы „Флоры“ на чемпионство
„Левадия“, проигравшая в предыдущем туре чемпионате Эстонии „Нымме Калью“ (3:4), в среду сыграла вничью с пярнуским „Вапрусом“ (0:0). „Флора“ выиграла со счетом 3:1 в гостях у нарвского „Транса“ и увеличила отрыв от „Левадии“ до пяти очков.
„Левадия“ доминировала в первом тайме, а на 38-й минуте Эйтор вывел таллиннский клуб вперед. Однако видеопомощник судьи определил, что в ходе голевой атаки мяч попал в руку игроку „Левадии“ Расмусу Пеэтсону, и гол был отменен.
„Левадия“ завершала игру вдесятером, поскольку в середине второго тайма центральный защитник Эйтор получил красную карточку за то, что ударил локтем Роналда Тийсмаа в область горла. В эпизод также вмешались видеосудьи, которые согласились с решением главного арбитра встречи.
При счете 0:0 „Левадия“ яростно старалась вырвать победу, но арбитр добавил к матчу всего две минуты, и изменить счет не удалось.
„Флора“ обыграла „Транс“
„Флора“ выиграл в гостях у нарвского „Транса“ со счетом 3:1 и увеличил свой отрыв от „Левадии“ до пяти очков. Голы у „Флоры“ забили Марк Андерс Лепик, Роберт Веэринг и Данил Кураксин на 89-й минуте. В составе „Транса“ отличился Тристан Коскор, реализовавший пенальти на 71-й минуте.
В третьем матче среды „Курессааре“ на выезде обыграл „Таммеку“ со счетом 1:0 благодаря голу Отто-Роберта Липпа.
В Высшей-лиге осталось сыграть всего два тура.
Турнирная таблица:
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