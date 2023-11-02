Анастасия Морковкина: Сейчас тех, кто знает эстонский, в Ида-Вирумаа называют особенными. Я не считаю, что это сверхспособность
В 2024 году ученики 1-го и 4-го классов переходят на полностью эстоноязычное образование. Вокруг реформы ходит много слухов, домыслов, предположений и опасений. Корреспондент RusDelfi поговорил с уроженкой Нарвы, тренером женской сборной Эстонии по футболу Анастасией Морковкиной, которая рассказала о своем опыте изучения эстонского языка.
Я очень благодарна маме! Она сделала всё, чтобы я росла и жила спокойной и счастливой. Она выучила язык, сдала на гражданство, получила эстонский паспорт и подала на гражданство мне. Свое гражданство я получила в 14 лет, но по натурализации, так как у меня один из родителей эстонец. Я учила язык мимоходом и без обязательств. Тогда для меня это проходило безболезненно, играючи и очень спокойно.
В школьные годы мне казалось, что я абсолютно к языкам не расположена, и простое заучивание пользы не приносило. Однако одна из учителей, Аурика Комсааре, преподавала так, что мне даже было интересно, и я хотела знать грамматику эстонского языка. В 12-м классе мама как-то раз, придя с работы, спросила: „Как у тебя с эстонским?“ Я ответила, что не очень, и она спросила: „Как экзамен в школе будем сдавать?“ Я говорила, что не знаю, тогда она сказала: „Вот тебе номер телефона, позвони и будешь ходить на индивидуальные уроки“. Был октябрь, до экзамена оставалось 7 месяцев. Я стала ходить к частному преподавателю в Нарве, её звали Ану.
Очень добрая, но строгая женщина, требовала, чтобы у меня всё было сделано. Первое, что она написала мне, это весь возможный сленг, от kivi kotti до слова vinge. Уроки были очень интересные, и когда тебе хорошо, то ты сам не замечаешь, как начинаешь понимать абсолютно всё. Это был такой кайф. В результате, я была готова к экзамену. За устную речь я набрала 18 баллов из 20, а за письменную часть - 96 из 100. Даже русский язык не так хорошо сдала, мама до сих пор смеется, что по-русски я пишу с ошибками, а по-эстонски без.
После успехов в футбольной карьере меня пригласили на ТВ в передачи „Ringvaade“ и „Kahekõne“, и там надо было говорить только на эстонском. Тогда произошло снятие второго разговорного барьера, и я стала не боятся говорить при большой аудитории, общаться абсолютно со всеми свободно. Надо жить играючи, и тогда всё будет хорошо. Большая поддержка родителей, которые тебя могут наставлять и направлять. Как ты ещё можешь показать уважение и любовь к народу и месту, где ты живёшь? Конечно же, знанием языка.
Друзья в школьные годы не знали, что я владею эстонским языком. Я понимала всё, но говорить-то не надо было. На уроках у учителей были свои любимчики, и мне не давали даже слова сказать. За домашнее задание я получала 2-3, так как учительница думала, что за меня это все кто-то делает, а не я сама. Многие долго не знали, что я говорю свободно, но экзамен всё расставил по своим местам. Сейчас я понимаю, что школьные оценки никому не нужны, главное - какой ты человек.
Сейчас, наверное, тех, кто знает эстонский отлично, в Ида-Вирумаа называют особенными людьми. В то время я не считала, что это сверхспособность. Сейчас я просто кайфую, когда могу разговаривать со многими и понимать - это же просто обогащает людей. Я не говорю про эстонский или даже английский, я имею в виду вообще знание языков.
Если оглядываться назад, то эстонский дался мне легко. Когда преподаватель с тобой спокойно занимается, играючи, потом ты постоянно в сборной Эстонии, вокруг репортёры, журналисты, это всё само формирует переход. Конечно, очень важна поддержка родителей.
Многие знакомые в Нарве говорят, что сейчас их деткам тяжело переходить на эстонское обучение в школах. Конечно, трудно, все люди разные. Самое главное - уважение с обеих сторон, если будешь уважать, то и тебя будут уважать. Заставлять нельзя, но можно сделать среду такой, что люди сами спокойно будут переходить. Замотивировать людей, чтобы они получали гражданство и знали свой язык.
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