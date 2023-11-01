ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (616-й день) | Премьер Италии поговорила с российскими пранкерами о войне в Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Судя по утренней сводке украинского генштаба, существенных изменений линии фронта в последние сутки не произошло. По сведениям украинских и российских военных телеграм-каналов, российская армия очень медленно, но продвигается на флангах авдеевского выступа и по периметру Авдеевки, которую она пытается окружить.
В течение ночи Воздушные силы Украины и мониторинговые каналы писали о многих группах „шахедов“, петлявших над территорией страны и пытавшихся атаковать цели в разных регионах, но из утренней сводки генштаба следует, что беспилотников было довольно обычное для ночных налетов количество: 20 штук.
„Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены одна ракета и 18 ударных БПЛА“, — пишет украинский генштаб.
Один из преодолевших ПВО „шахедов“ попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге — об этом утром сообщил глава Полтавской областной администрации.
„Возник пожар, его ликвидировали спасатели, — написал Пронин в телеграм-канале. — Предварительно — без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется. Предприятие не работает“.
В результате атаки беспилотника на город Никополь в Днепропетровской области погиб один человек, еще несколько человек получили ранения, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак
В результате обстрела Херсона один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба.
По его словам, центр города подвергся обстрелу около 9 утра. В результате обстрела погибла сотрудница городской военной администрации, еще два человека из департамента градостроительства – ранены, одна из них в тяжелом состоянии, уточнил Кулеба.
Северная Корея предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в Украине, а Пхеньян получил от Москвы консультации по поводу запуска спутника, сообщает AFP.
На закрытом заседании южнокорейского парламента в среду представители Национального агентства разведки Южной Кореи (NIS) сообщили, что с августа Пхеньян осуществил по меньшей мере 10 поставок оружия в Россию.
„NIS выяснила, что было передано более миллиона артиллерийских снарядов, – сказал журналистам после заседания депутат Национального собрания Кореи Ю Санг-бум. – Согласно проведенному анализу, этого хватит примерно на два месяца войны России в Украине“.
Назначенный и контролируемый Москвой суд в оккупированном Донецке вынес приговор трем пленным украинским военнослужащим Олегу Колмычевскому, Дмитрию Добровольскому и Александру Ромашину, которых признали виновными в убийстве восьми мирных жителей во время боев за Мариуполь. Суд приговорил Олега Колмычевского к пожизненному заключению, а двоих его сослуживцев к 30 годам колонии строгого режима. Военные действия велись на территории Украины.
В общей сложности после взятия российскими войсками Мариуполя в мае прошлого года в плен было взято около 2500 украинских военнослужащих, и теперь некоторых из них „судят“ в самой России или на оккупированных территориях Восточной Украины.
Правозащитные группы в мире резко критикуют Москву за проведение подобных судебных процессов над украинскими военнопленными. Согласно Женевским конвенциям, военнопленные не подлежат суду за сам факт участия в боевых действиях.
Сергей Шойгу утверждает, что российские силы ПВО уничтожили за месяц 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. “Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов Америки“, — заявил министр обороны на совещании с руководящим составом ВС РФ.
Власти США арестовали трех граждан России, которым предъявлены обвинения в организации поставок американской электроники для нужд российской армии. По данным американского Минюста, они сумели вывезти в Россию 300 партий электроники на сумму около 10 млн долларов.
Президент США Джо Байден наложит вето на предложенное республиканцами в Конгрессе решение о срочной военной помощи одному только Израилю, без Украины и других союзников, если это предложение пройдет обе палаты Конгресса. Об этом заявил Белый дом.
„В отличие от пакета национальной безопасности, предложенного президентом, этот проект не предусматривает никакой помощи Украине. А это — неотложное требование“, — цитирует агентство Reuters заявление Бюро управления и бюджета Белого дома.
В понедельник республиканцы в Палате представителей Конгресса США внесли предложение срочно выделить деньги на военную помощь только Израилю.
Гуманитарная помощь необходима 40% жителей Украины, а с наступлением зимы ситуация только ухудшится, заявил директор отдела координации Управления ООН по гуманитарным вопросам Рамеш Раджасингхам. Особое беспокойство, по его словам, вызывает положение примерно 4 млн жителей оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, с которыми ООН „не может полноценно связаться“.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что все устали от войны в Украине
Правительство Италии подтвердило, что недавно российские пранкеры Вован и Лексус действительно разыграли премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Запись этого телефонного звонка прокремлевские пранкеры выложили в соцсетях.
В ходе розыгрыша один из пранкеров представился африканским дипломатом, и Мелони в доверительной беседе призналась ему, что война в Украине, которая по ее мнению продлится еще не один год, сильно всех утомила.
Премьер-министр заявила также, что близко тот момент, когда придется искать выход из этой ситуации, но подчеркнула, что такой выход должен быть приемлемым для обеих сторон и не нарушать международное право.
Джорджа Мелони также сказала, что у нее имеются некоторые идеи на этот счет, но она ждет подходящего момента, чтобы озвучить их. При этом она вновь повторила, что поддерживает Украину в войне с российской агрессией.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
Всего произошло 43 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:– Купянском – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области,– Бахмутском – в районе Клещеевки и Андреевки,– Авдеевском – в районах Северного и Первомайского,– Марьинском – в районах Марьинки,– Шахтерском – в районе Старомайорского.
На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
Армия РФ нанесла 4 ракетных и 59 авиаударов, совершила 36 обстрелов из РСЗО.
Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила 3 ракеты Х-59 и 18 ударных БпЛА россиян.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.