ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (616-й день) | Премьер Италии поговорила с российскими пранкерами о войне в Украине

На закрытом заседании южнокорейского парламента в среду представители Национального агентства разведки Южной Кореи (NIS) сообщили, что с августа Пхеньян осуществил по меньшей мере 10 поставок оружия в Россию.

Северная Корея предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в Украине, а Пхеньян получил от Москвы консультации по поводу запуска спутника, сообщает AFP.

По его словам, центр города подвергся обстрелу около 9 утра. В результате обстрела погибла сотрудница городской военной администрации, еще два человека из департамента градостроительства – ранены, одна из них в тяжелом состоянии, уточнил Кулеба.

В результате обстрела Херсона один человек погиб , еще двое получили ранения, сообщил замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба.

В результате атаки беспилотника на город Никополь в Днепропетровской области погиб один человек, еще несколько человек получили ранения, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак

„Возник пожар, его ликвидировали спасатели, — написал Пронин в телеграм-канале. — Предварительно — без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется. Предприятие не работает“.

Один из преодолевших ПВО „шахедов“ попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге — об этом утром сообщил глава Полтавской областной администрации.

„Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены одна ракета и 18 ударных БПЛА“, — пишет украинский генштаб.

В течение ночи Воздушные силы Украины и мониторинговые каналы писали о многих группах „шахедов“, петлявших над территорией страны и пытавшихся атаковать цели в разных регионах, но из утренней сводки генштаба следует, что беспилотников было довольно обычное для ночных налетов количество: 20 штук.

Судя по утренней сводке украинского генштаба, существенных изменений линии фронта в последние сутки не произошло. По сведениям украинских и российских военных телеграм-каналов, российская армия очень медленно, но продвигается на флангах авдеевского выступа и по периметру Авдеевки, которую она пытается окружить.

„NIS выяснила, что было передано более миллиона артиллерийских снарядов, – сказал журналистам после заседания депутат Национального собрания Кореи Ю Санг-бум. – Согласно проведенному анализу, этого хватит примерно на два месяца войны России в Украине“.

Назначенный и контролируемый Москвой суд в оккупированном Донецке вынес приговор трем пленным украинским военнослужащим Олегу Колмычевскому, Дмитрию Добровольскому и Александру Ромашину, которых признали виновными в убийстве восьми мирных жителей во время боев за Мариуполь. Суд приговорил Олега Колмычевского к пожизненному заключению, а двоих его сослуживцев к 30 годам колонии строгого режима. Военные действия велись на территории Украины.

В общей сложности после взятия российскими войсками Мариуполя в мае прошлого года в плен было взято около 2500 украинских военнослужащих, и теперь некоторых из них „судят“ в самой России или на оккупированных территориях Восточной Украины.

Правозащитные группы в мире резко критикуют Москву за проведение подобных судебных процессов над украинскими военнопленными. Согласно Женевским конвенциям, военнопленные не подлежат суду за сам факт участия в боевых действиях.

Сергей Шойгу утверждает, что российские силы ПВО уничтожили за месяц 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. ​​“Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов Америки“, — заявил министр обороны на совещании с руководящим составом ВС РФ.

Власти США арестовали трех граждан России, которым предъявлены обвинения в организации поставок американской электроники для нужд российской армии. По данным американского Минюста, они сумели вывезти в Россию 300 партий электроники на сумму около 10 млн долларов.