Можно выиграть 2000 евро на путешествие – щедрость от государства за выбор лучшего европроекта

От Нарвы в ТОП-30 вошел проект строительства государственной эстонской гимназии, которая с 1 сентября обучает гимназистов из Нарвы, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу. А также проект по развитию индустриального парка, благодаря которому начали деятельность семь производственных компаний, создавших около 700 рабочих мест. И еще один – строительство пешеходных и велосипедных дорожек между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Их оборудовали площадками для отдыха и станциями ремонта. В рамках проекта в помощь велосипедистам, жителям и гостям города была создана интерактивная карта велосипедных дорожек Нарвского региона.