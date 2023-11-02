Можно выиграть 2000 евро на путешествие – щедрость от государства за выбор лучшего европроекта
Государственный центр вспомогательных услуг проводит до 5 ноября голосование за лучший европроект. На специальном сайте представлен ТОП-30 реализованных проектов. Среди них – три из Нарвы. Кому-то повезет, и он за свой голос получит возможность совершить путешествие в Брюссель.
Государственный центр вспомогательных услуг предлагает голосовать сердцем и получить шанс выиграть 2000 евро. Выбрать проект и проголосовать можно на сайте RTK.
От Нарвы в ТОП-30 вошел проект строительства государственной эстонской гимназии, которая с 1 сентября обучает гимназистов из Нарвы, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу. А также проект по развитию индустриального парка, благодаря которому начали деятельность семь производственных компаний, создавших около 700 рабочих мест. И еще один – строительство пешеходных и велосипедных дорожек между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Их оборудовали площадками для отдыха и станциями ремонта. В рамках проекта в помощь велосипедистам, жителям и гостям города была создана интерактивная карта велосипедных дорожек Нарвского региона.
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