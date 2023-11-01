Умер детский писатель и легкоатлет Яан Раннап

Яан Раннап родился в 1931 году в поселке Халлисте Пярнуского уезда. В 1950 году окончил среднюю школу Абья, в 1956 году - физико-математический факультет Таллиннского педагогического института.

С 1952 года Раннап работал в редакции детской газеты Säde, а с 1955 по 1977 год – в редакции журнала „Пионер“. С 1977 года был старшим редактором журнала Täheke.

Раннап писал рассказы о природе и животных, такие как „Нублик“ (1972) и „Топи“ (1970). Популярностью пользовались его юмористические рассказы на школьную тему, например, „Агу Сихвка говорит правду“ (1973). В художественной литературе он также затрагивал вопросы спорта, например, в книге „Петушиный бокс“ (1979).

В юности Раннап активно занимался прыжками в длину. Он трижды становился чемпионом Эстонии по прыжкам в длину среди молодежи и установил юношеский рекорд. В 1953–1957 годах на чемпионатах Эстонии он завоевал в общей сложности 3 серебряные и 3 бронзовые медали в прыжках в длину и тройном прыжке. В тройном прыжке был одним из первых эстонцев, преодолевших дистанцию в 15 метров.

Раннап является лауреатом литературной премии имени Юхана Смуула (1972), Государственной премии ЭССР (1982) и кавалером Ордена Белой звезды 4-й степени (2010).

Его отец - учитель Яан Раннап, брат - педагог-музыкант и ученый Хейно Раннап.

Племянник Раннапа - известный композитор и пианист Рейн Раннап.

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