Умер детский писатель и легкоатлет Яан Раннап(2)
Сегодня в возрасте 92 лет скончался детский писатель и спортсмен Яан Раннап - автор таких произведений, как „Нублик“ и „Агу Сихвка говорит правду“, сообщает ERR.
Яан Раннап родился в 1931 году в поселке Халлисте Пярнуского уезда. В 1950 году окончил среднюю школу Абья, в 1956 году - физико-математический факультет Таллиннского педагогического института.
С 1952 года Раннап работал в редакции детской газеты Säde, а с 1955 по 1977 год – в редакции журнала „Пионер“. С 1977 года был старшим редактором журнала Täheke.
Раннап писал рассказы о природе и животных, такие как „Нублик“ (1972) и „Топи“ (1970). Популярностью пользовались его юмористические рассказы на школьную тему, например, „Агу Сихвка говорит правду“ (1973). В художественной литературе он также затрагивал вопросы спорта, например, в книге „Петушиный бокс“ (1979).
В юности Раннап активно занимался прыжками в длину. Он трижды становился чемпионом Эстонии по прыжкам в длину среди молодежи и установил юношеский рекорд. В 1953–1957 годах на чемпионатах Эстонии он завоевал в общей сложности 3 серебряные и 3 бронзовые медали в прыжках в длину и тройном прыжке. В тройном прыжке был одним из первых эстонцев, преодолевших дистанцию в 15 метров.
Раннап является лауреатом литературной премии имени Юхана Смуула (1972), Государственной премии ЭССР (1982) и кавалером Ордена Белой звезды 4-й степени (2010).
Его отец - учитель Яан Раннап, брат - педагог-музыкант и ученый Хейно Раннап.
Племянник Раннапа - известный композитор и пианист Рейн Раннап.
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