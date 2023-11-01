01.11.2023, 17:34
В центре Таллинна произошла поножовщина. Пострадавшего доставили в больницу(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
На улице Ластекоду в Кесклинне 74-летний мужчина напал с ножом на своего ровесника.
Сегодня в 15:38 полиция получила сообщение, что в таллиннском магазине на улице Ластекоду 74-летний мужчина напал с ножом на мужчину того же возраста.
В полиции сообщили, что пострадавшего на карете скорой помощи отвезли в больницу. Его ранения не угрожают жизни.
Нападавшего полицейские задержали на месте преступления. Обстоятельства инцидента пока выясняются.
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