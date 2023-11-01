В центре Таллинна произошла поножовщина. Пострадавшего доставили в больницу

Сегодня в 15:38 полиция получила сообщение, что в таллиннском магазине на улице Ластекоду 74-летний мужчина напал с ножом на мужчину того же возраста.

В полиции сообщили, что пострадавшего на карете скорой помощи отвезли в больницу. Его ранения не угрожают жизни.

Нападавшего полицейские задержали на месте преступления. Обстоятельства инцидента пока выясняются.

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