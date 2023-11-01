ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Как долго сохранится теплая погода?

Идущий с юга антициклон немного развеет в четверг облачность. Но ненадолго. С моря придет очередная порция влажного воздуха, и небосвод вновь затянут облака, местами пройдет небольшой дождь. Сильный ветер западных направлений в течение дня ослабеет и во второй половине четверга сменит направление на восточное и юго-восточное. Температура воздуха в пределах 3–8°.

В пятницу Эстония попадет под влияние южной оконечности мощного циклона, центр которого будет находиться над Северным морем. Ночью облачная погода, местами дожди. К утру осадки прекратятся, небо прояснится. Днем облачность сохранится, но существенных осадков не ожидается. Усилится ветер восточного и юго-восточного направлений, на побережье он будет порывистым. Относительное тепло сохранится — лишь в ночные часы столбик термометра упадет ближе к 0°, а днем поднимется до 5–10°.

В субботу над Эстонией пройдет активная ложбина низкого давления, которая принесет интенсивные дожди, и только ближе к вечеру осадки поредеют и небо прояснится. Сильный юго-восточный ветер во второй половине дня тоже стихнет. Довольно тепло — ночью 3–9, днем до 6–11°.

В воскресенье Эстонию заденет очередной обширный циклон. Ночью малооблачно и воздух остынет до 0...+5°, на побережье островов до +8°. Днем облачность уплотнится, на островах и северо-западе материковой части небольшие осадки. Температура воздуха 6–10°.

Ночь понедельника начнется без существенных осадков, но затем с юга подоспеет небольшой циклон, который понесет осадки с юга Эстонии на север. Днем сохранится облачная и дождливая погода, лишь на островах осадки прекратятся. Ветер стихнет, воздух будет относительно теплым — ночью 3–9, днем 5–10°.

И в последующие дни погоду будут определять области низкого давления, ожидается сравнительно облачная погода с частыми дождями. Температура воздуха круглые сутки будет удерживаться в плюсе.

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