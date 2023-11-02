В субботу в Нарве пройдет традиционный вечер профессионального бокса

На данный момент известны почти все участники поединков, сообщили в среду организаторы мероприятия.

В турнире „Гладиаторы ринга“ примут участие нарвские боксеры: Андрей Антонов против Вадима Молчанова из Таллинна, состоится дебют Павла Каманина против литовца Дмитрия Бородина из Клайпеды. Артем Спатарь выйдет на ринг против украинца Руслана Лебеденко.

Семён Каманин сразится с боксёром из Литвы Сергеем Ильиным, а соперником Дмитрия Проткунаса станет Евгений Кухот из Польши.

Также планируется бой в тяжёлом весе между Рейнисом Порозовсом из Латвии и представителем Нигерии Кабиру Толави.

Начало в 18:00, двери открываются в 17:00.

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