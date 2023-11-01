СЕГОДНЯ на DELFI TV | Кубок ФИБА Европа: „Калев/Крамо“ сыграет с сильным испанским клубом

„Калев“ и „Сарагоса“ начали еврокубк с побед. Эстонский клуб одолел дома „Бриндизи“ со счетом 76:70, а „Сарагоса“ в дополнительное время выиграла у „Бриндизи“ со счетом 91:87.

Хотя в группе F количество команд сократилась до трех после выхода из нее израильского клуба „Нес-Циона“, второе место в группе не обязательно означает выход из нее, так как в этом году в Кубоке ФИБА 10 групп. В следующий раунд выходят победители всех групп и шесть лучших, команд занявших второе место.

В чемпионате Испании „Сарагоса“ занимает 15-е место с двумя победами и пятью поражениями. Совсем недавно они дома обыграли один из ведущих баскетбольных клубов Испании „Ховентут“ со счетом 113:83. Самым известным игроком команды является 27-летний центровой Джалил Окафор (208 см), который был выбран третьим в общем списке на драфте НБА в 2015 году. Однако его карьера в НБА быстро пошла на спад, и после выступлений в Китае и Мексике он проводит свой первый сезон в Европе. На данный момент Окафор набирает в среднем 12 очков и 4,7 подбора в испанской лиге.

К важному матчу „Калев/Крамо“ подойдет, скорее всего, в полном составе. Главный тренер команды Хайко Раннула надеется, что Крегор Хермет, пропустивший субботний матч эстоно-латвийской лиги, сможет восстановиться после болезни и помочь своим товарищам.

Турнирная таблица:

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