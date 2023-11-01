СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Снабб“ сразится с командой „Тартуского университета“

Если команда „Тартуского университета“ в настоящее время делит 5-6-е место с „Садам“, имея в своем активе четыре победы и два поражения, то „Калев/Снабб“ находится на 12-й месте с двумя победами и четырьмя поражениями.

„Калев/Снабб“ неплохо начал сезон, но из-за травм и смены игроков клуб немного сбился с ритма. Тем не менее, в их составе есть очень опытные игроки, способные в одиночку решать исход игры. Они, конечно, просто так ничего не отдают, и последняя игра с „ТалТехом“ это показала - когда у них все получается, они способны доставить головную боль всем. Наша задача - обыграть их и одержать пятую победу подряд“, — сказал Нариц.