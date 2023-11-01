Международная федерация хоккея включила Россию в Олимпийские игры-2026

Хоккейные функционеры предварительно включили белорусскую и российскую команды в список участников Игр-2026. Обе сборные поедут на Олимпиаду при получении допуска от ИИХФ.

Сборная России попала в группу C. Там ее соперниками могут стать команда США и два победителя квалификации. То же касается и сборной Беларуси – команда предварительно внесена в группу D со Словакией и Казахстаном. Команды страны-агрессора имеют „теоретическое место посева, если одобрят решение о возвращении на турниры под эгидой ИИХФ“.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Международная федерация хоккея запретила клубам и сборным двух стран выступать на международной арене.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Поединки хоккейного турнира примут две миланские арены – „Фьера Милано“ и „ПалаИталия“. Олимпийское „золото“ Пекина в 2022-м завоевала сборная Финляндии.

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