Международная федерация хоккея включила Россию в Олимпийские игры-2026
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) опубликовала предварительный состав групп турнира на Олимпиаде 2026 года в итальянском Милане.
Хоккейные функционеры предварительно включили белорусскую и российскую команды в список участников Игр-2026. Обе сборные поедут на Олимпиаду при получении допуска от ИИХФ.
Сборная России попала в группу C. Там ее соперниками могут стать команда США и два победителя квалификации. То же касается и сборной Беларуси – команда предварительно внесена в группу D со Словакией и Казахстаном. Команды страны-агрессора имеют „теоретическое место посева, если одобрят решение о возвращении на турниры под эгидой ИИХФ“.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Международная федерация хоккея запретила клубам и сборным двух стран выступать на международной арене.
Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Поединки хоккейного турнира примут две миланские арены – „Фьера Милано“ и „ПалаИталия“. Олимпийское „золото“ Пекина в 2022-м завоевала сборная Финляндии.
Источник: РБК-Украина
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