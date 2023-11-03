03.11.2023, 00:21
„Нельзя исключать, что россияне помогали строить туннели“. Что представляет собой так называемое метро сектора Газа?
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По мнению экспертов, исход нынешней войны между Израилем и ХАМАС будет решаться под землей.
Война между ХАМАС и Израилем, вспыхнувшая в начале октября, уникальна тем, что одно из ключевых полей битвы находится под землей, в частности, под городами сектора Газа. По мнению экспертов, ХАМАС также может держать там заложников, похищенных 7 октября.