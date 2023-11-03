„Нельзя исключать, что россияне помогали строить туннели“. Что представляет собой так называемое метро сектора Газа?

Война между ХАМАС и Израилем, вспыхнувшая в начале октября, уникальна тем, что одно из ключевых полей битвы находится под землей, в частности, под городами сектора Газа. По мнению экспертов, ХАМАС также может держать там заложников, похищенных 7 октября.

ХАМАС интенсивно строит туннели с 2007 года. Строительство началось сразу после короткой гражданской войны, в ходе которой ХАМАС вытеснил ФАТХ, правящий на Западном берегу Иордана, из сектора Газа и захватил власть. Предполагается, что подземная сеть состоит из примерно 1300 туннелей общей протяженностью, по разным оценкам, 400-500 километров. Для сравнения: общая длина тоннелей знаменитого московского метрополитена составляет 460 км, а самого длинного в мире, шанхайского метро, ​​— 800 км.