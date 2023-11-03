За рубежом
03.11.2023, 00:21

„Нельзя исключать, что россияне помогали строить туннели“. Что представляет собой так называемое метро сектора Газа?

 
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Сами лидеры ХАМАС хвастались, что общая длина туннелей под сектором Газа составляет 500 км. Если это правда, то их общая протяженность больше московского метрополитена.
Сами лидеры ХАМАС хвастались, что общая длина туннелей под сектором Газа составляет 500 км. Если это правда, то их общая протяженность больше московского метрополитена.
ФОТО: IDF/AP

По мнению экспертов, исход нынешней войны между Израилем и ХАМАС будет решаться под землей.

Война между ХАМАС и Израилем, вспыхнувшая в начале октября, уникальна тем, что одно из ключевых полей битвы находится под землей, в частности, под городами сектора Газа. По мнению экспертов, ХАМАС также может держать там заложников, похищенных 7 октября.

ХАМАС интенсивно строит туннели с 2007 года. Строительство началось сразу после короткой гражданской войны, в ходе которой ХАМАС вытеснил ФАТХ, правящий на Западном берегу Иордана, из сектора Газа и захватил власть. Предполагается, что подземная сеть состоит из примерно 1300 туннелей общей протяженностью, по разным оценкам, 400-500 километров. Для сравнения: общая длина тоннелей знаменитого московского метрополитена составляет 460 км, а самого длинного в мире, шанхайского метро, ​​— 800 км.

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