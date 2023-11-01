Уроженец Кохтла-Ярве завоевал историческую медаль на чемпионате мира по каникроссу

По итогам двух дней забегов (4,3 км + 4,3 км) А. Васильев вместе со своим питомцем Баунти по сумме двух заездов показал второй результат — 29 минут 31,1 секунды, проиграв на финише лишь Эгону Меулеману из Нидерландов (27:55,2). Бронза в этой возрастной категории (12 участников) досталась словенцу Мирко Перко (31:14,3).

Завоеванная А. Васильевым серебряная медаль стала первой в истории ездового спорта Эстонии в каникроссе. Для самого же Александра это был уже четвертый чемпионат мира, на трех последних он занимал четвертое место.

От Эстонии в ЧМ приняла участие также Ану Рая, которая в забеге на самокате со своим питомцем стала четвертой в классе „женщины-ветераны I“, уступив чемпионке Мартине Штепанковой из Чехии по сумме двух заездов 1 минуту 32,2 секунды.

Следующий чемпионат мира по каникроссу пройдет в Италии.

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