Украинские игроки не пожали руку россиянину в Лиге чемпионов по мини-футболу
Футболисты украинской команды „Хит“ не пожали руку российскому игроку португальского „Спортинга“ Антону Соколову в матче Лиги чемпионов по мини-футболу.
Украинская команда „Хит“ и португальский „Спортинг“ встречались в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Игроки „Хита“ во время приветствия команд отказались пожать руку российскому футболисту Антону Соколову, выступающему за „Спортинг“.
Сообщается, что все игроки португальского клуба, шедшие за Соколовым, тоже не стали подавать руку игрокам „Хита“.
Игра завершилась со счетом 2:2. После окончания матча футболисты „Спортинга“ снова отказались от рукопожатий, а тренер Жоао Матуш увел команду в раздевалку.
Источник: Sports
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