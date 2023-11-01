Экс-футболист сборной России задержан с полкило наркотиков

„42-летний Бугаев был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это производное метилэфедрона“, — пишет Baza.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Бугаев получил семь суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции при задержании.

„Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков“, — заявили в суде.

В сообщении не уточняется, возбуждено ли в отношении экс-спортсмена уголовное дела. Baza и Mash отмечают, что Бугаеву может грозить пожизненное заключение.

Отец задержанного Иван Бугаев отрицает его причастность к наркотикам. „Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте“, — приводит его слова „Чемпионат“.

Алексей Бугаев играл за московское „Торпедо“, „Локомотив“, „Краснодар“ и другие клубы. Провел семь матчей за сборную России, в том числе на Евро-2004.

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