ФОТО | Женская сборная Эстонии по футболу одержала в Лиге наций разгромную победу

Эстония доминировала на протяжении всего матча и уже на восьмой минуте Лизетте Таммик вывела нашу команду вперёд. На 23-й минуте Эмма Трейберг удвоила преимущество сборной Эстонии, а спустя 15 минут Трейберг оформила дубль в ворота сборной Армении.

Однако во втором тайме именно Армения забила первой. На 56-й минуте Оксанна Пизлова ударом головой переправила мяч в ворота. На 76-й минуте дубль на свой счёт записала Лизетте Таммик, а победную точку в матче поставила Каири Химанен.

Эстония, выступающая в Лиги С, также обыграла Армению на выезде, победив в пятницу в Ереване со счетом 4:1.

Нашей женской сборной еще предстоит сыграть на выезде с Казахстаном и Израилем.

Турнирная таблица:

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