В Ляэне-Вирумаа автомобиль насмерть сбил 16-летнюю девушку, на ее одежде не было отражателя

Дежурный руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Трийн Леэснурм рассказала, что серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло, когда мужчина, управлявший автомобилем Audi, во время движения в сторону Раквере не заметил пешехода, идущего по обочине.

„16-летнюю девушку в темной одежде и без отражателя сбила машина, и она скончалась на месте. В момент аварии видимость значительно ухудшилась из-за дождя и сумерек. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств происшествия.

Из-за недавнего перевод часов уже рано темнеет. Также переменчивые погодные условия осенью приносят как осадки, так и ночные заморозки, из-за чего дорожные условия могут усложняться, и это необходимо учитывать всем участникам дорожного движения. Просим водителей выбирать стиль вождения с учетом погоды, и каждого пешехода делать все возможное, чтобы быть заметным для других участников дорожного движения. В темное время суток лучший способ обеспечить видимость пешехода — использовать светоотражатель и носить светлую одежду“, - прокомментировала Леэснурм.

Авария произошла на участке дороги, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч. Дорога для движения в обоих направлениях была открыто около 21:20.

Редакция RusDelfi выражает соболезнования семье погибшей девушки.

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